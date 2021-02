El Govern es planteja no fer públics els resultats el diumenge de les eleccions

El director general de Participació i Processos Electorals, Ismael Peña-López, ha explicat que el Govern decidirà el mateix diumenge juntament amb la Junta Electoral Central i els partits si no es fa públic l'escrutini a la nit en funció del percentatge de meses que no s'hagin pogut constituir. En declaracions a Rac 1, ha indicat que si el volum de meses que s'han de formar dilluns o dimarts és important aquella gent pot fer un "vot molt més tàctic" si ja sap el resultat provisional dels comicis. En aquest cas es podria no comunicar el resultat electoral, però sí que es rebrien les dades. El que no es faria seria sumar-les. Ara bé, també ha admès que el fet que els apoderats puguin fer fotos de les actes fa "difícil" aturar la informació.