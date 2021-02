Segueixen millorant els indicadors epidemiològics a Catalunya, que suma 44 morts

Els indicadors epidemiològics segueixen millorant a Catalunya i el nombre d'ingressats per Covid a les UCI ha baixat per quart dia consecutiu, encara que ahir es van reportar 44 defuncions més per la pandèmia, 54 menys que la vigília.

Segons les dades dels indicadors epidèmics actualitzats aquest diumenge pel departament de Salut, avui hi ha 2.566 persones infectades amb Covid ingressades als hospitals catalans, 49 més que el dia anterior, de les quals 684 estan crítiques a la UCI, 18 menys que ahir.

La velocitat de propagació de la malaltia (Rt) millora molt lleugerament amb un índex de transmissió del 0,89, és a dir, cada 100 contagiats infecten una mitjana de 89 persones, i que suposa dues centèsimes menys que la vigília.

El nombre de morts per Covid a Catalunya des de la primera mort que es va produir a conseqüència de l'epidèmia el 6 de març ja puja a 19.743, dels quals 44 han estat reportats les últimes 24 hores.

Un total de 521.544 casos confirmats han estat detectats a Catalunya amb tot tipus de proves des dels dos primers que es van detectar el 25 de febrer de 2020, dels quals 1.381 han estat comunicats des d'ahir.

El risc de rebrot (EPG), que és l'índex de creixement potencial de l'epidèmia, segueix per sota dels 500 punts, i avui és de 431, un total de 26 punts menys que ahir, mentre que la incidència acumulada de casos per cada 100.000 habitants a 14 dies (IA14) és de 502, vint menys que la vigília.

La positivitat de totes les proves fetes durant l'última setmana s'ha situat en el 6,20%, nou desenes menys que ahir.

El nombre de persones que han rebut ja la primera dosi de la vacuna és de 196.234, la qual cosa suposa 1.553 més que la vigília, mentre que a 125.880 els ha estat administrada també la segona dosi, la qual cosa representa 4.098 més.

Per comarques, la que presenta avui un pitjor risc de rebot és la Garrotxa, amb un EPG d'1.667, seguida del Solsonès (875), el Pla d'Urgell (828), la Val d'Aran (810) i l'Urgell (730), mentre que una única comarca està avui per sota de 100 -llindar de risc alt-, la Cerdanya, amb un EPG de 89.

El Barcelonès, la comarca més densament poblada, presenta un EPG de 523, un total de 31 menys que ahir, i la velocitat de contagi (Rt) s'ha situat en 0,96, tres centenes menys que la vigília.A la ciutat de Barcelona, l'EPG és de 465, un total de 33 menys que ahir, amb una velocitat de propagació del virus de 0,91, dues dècimes menys que la vigília.