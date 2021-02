Borràs acusa els Mossos de comportaments antidemocràtics

"M'indigna veure comportaments d'alguns agents de Mossos que són incompatibles amb els d'una policia democràtica referent en la protecció i promoció de drets. Cal ser intransigent i exemplar envers aquests comportaments. Aquest és el meu compromís: tolerància zero amb la violència!". És el tuit de la candidata de JxCat, Laura Borràs, on carrega aquest dilluns contra els Mossos, cos policial que dirigeix la conselleria d'Interior (en mans de JxCat).





M'indigna veure comportaments d'alguns agents de Mossos que són incompatibles amb els d'una policia democràtica referent en la protecció i promoció de drets. Cal ser intransigent i exemplar envers aquests comportaments.Aquest és el meu compromís:tolerància zero amb la violència! — Laura Borràs ?? (@LauraBorras) February 8, 2021

La presidenciable no hi concreta a què fa referència. No queda clar si comenta algun episodi concret -com els aldarulls d'aquests dies per mobilitzacions antifeixistes per la presència de Vox-, o no. L'ACN ha demanat al partit si pot concretar el context del missatge, però no ha rebut resposta.