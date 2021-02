Contagiades nou monges de clausura després d'una missa

Nou de les onze monges de clausura que viuen al santuari Santa Faz d'Alacant han donat positiu en coronavirus. Es desconeix quina és la causa del brot, però se sap que a mitjan gener van rebre la visita de Francisco Martínez Noguera, un capellà negacionista també contagiat de coronavirus. Martínez va oficiar la missa sense fer ús de la mascareta, segons ha confirmat Información. I no era la primera vegada que ho feia. El mossèn va celebrar també, a principis de desembre, una missa sense cap mesura de seguretat a la basílica de Nostra Senyora del Socors d'Aspe.

A la residència sacerdotal on viu Martínez també hi ha hagut un brot amb vint-i-quatre contagiats. Segons afirma l'entorn, l'únic que va adoptar una actitud negacionista i no complia amb les mesures sanitàries era el mossèn en qüestió.

De la comunitat, el bisbe emèrit Rafael Palmero de 84 anys es troba ingressat a l'Hospital General d'Alacant.