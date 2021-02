Desmantellen festes il·legals a Barcelona, el Prat i Santa Coloma

La gravetat de la pandèmia no impedeix que se segueixin detectant celebracions il·legals a Barcelona i la seva àrea metropolitana que posen en risc la salut. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana van intervenir durant la nit de dissabte en un domicili de barri de les Tres Torres, a Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona, on se celebrava una reunió en la qual en aquell moment hi havia 45 persones, segons va informar la policia autonòmica. Totes elles han estat sancionades per incomplir diferents restriccions vinculades a la pandèmia.

Després de ser alertats mitjançant una trucada a comissaria, els agents van desmantellar la celebració, que tenia lloc després de el toc de queda, i que també incomplia l'actual limitació sobre concentracions de persones i fins i tot sobre l'ús de mascaretes.

Segons van informar els Mossos, una trentena de persones han estat denunciades per incompliment horari, mentre que altres 11 a més de l'esmentat concepte seran sancionades per no portar mascareta. Quatre van ser sancionades també per consum d'alcohol. En el mateix districte, poc abans de la mitjanit va ser detectada una altra festa en la qual participaven 25 persones.

Altres municipis

A més, una altra festa a la via pública amb la participació d'unes cent persones va ser dissolta a la tarda de dissabte al barri de Sant Cosme, al municipi del Prat, després de la mediació dels Mossos. Fonts de la policia catalana van informar que els Mossos van ser requerits per la policia local davant la concentració de persones d'aquest barri popular per participar en una festa.

Davant l'elevat nombre de persones que es van donar cita a la via pública, incomplint les restriccions decretades per la pandèmia de coronavirus, els agents van optar per intervenir en la celebració per aconseguir que es dissolguessin, el que van aconseguir al cap d'una estona.

Per altra banda, els Mossos, van ser requerits també dissabte a la tarda a Santa Coloma de Gramenet per intervenir en una altra celebració il·legal que s'estava celebrant en una casa ocupada.