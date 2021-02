Un grup de gossos lliures mata 221 xais tancats en una granja d'Osona

Un grup de gossos lliures va atacar durant la matinada un ramat de xais i va matar un total de 221 animals, segons van informar en diverses piulades a les xarxes socials veïns del municipi de Tavèrnoles (Osona), on va tenir lloc el succés.

El ramat es trobava recollit en un tancat d'un masia ubicada a Tavèrnoles, on va ser atacat pel grup de gossos. Els veïns van demanar a les xarxes socials col·laboració ciutadana per localitzar els gossos causants de la mort dels bens. Prop d'una quarantena de xais van morir com a conseqüència de les mossegades, però la majoria van perdre la vida ofegats perquè es van amuntegar quan fugien espantats.

El cos d'Agents Rurals de la Generalitat, per la seva banda, ha decidit instal·lar a la zona dues caixes trampa i càmeres per poder localitzar i capturar els gossos responsables d'aquest sagnant atac.Segons els càlculs del ramader, les pèrdues causades per aquest atac oscil·len entre els 13.000 i els 16.000 euros. Els fets s'han posat en coneixement del Departament d'Agricultura.

Cal lligar els gossos

Aquests agents recorden que els gossos tenen instint de depredadors, de manera que és «imprescindible» portar-los lligats si es passa prop d'un ramat o zona de pasturatge i tenir-los tancats quan no es pot estar amb ells.

L'alcalde del municipi, Carles Banús, va denunciar els fets a través de Twitter i va demanar la col·laboració de la gent per localitzar els animals que haurien entrat al corral. «Agrairem qualsevol informació, sobretot aviseu els Mossos per poder capturar-los», va assegurar l'alcalde de Tavèrnoles.