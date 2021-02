Investiguen la mort violenta d'una dona a casa seva a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona d'edat avançada al seu domicili de Calella (Barcelona).

La Policia Local de Calella va alertar cap a les 22.00 hores d'aquest diumenge als Mossos de la troballa del cos sense vida d'una dona a casa seva, situada al carrer Esglèsia, amb aparents signes de violència.

Fins a la zona s'hi van desplaçar diverses dotacions policials i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que només van poder certificar la mort de la dona.

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Metropolitana Nord ha obert una investigació per determinar les causes d'aquesta mort, que tracten com un homicidi.