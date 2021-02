Casado creu que les càrregues de l'1-O s'haurien d'haver "evitat" i diu que per això no va comparèixer

El president del PP, Pablo Casado, ha assegurat aquest dimarts que "va decidir" personalment no comparèixer davant els mitjans l'1 d'octubre de 2017 com a portaveu del partit per estar en desacord amb el mètode usat pel Govern per fer front a la celebració del referèndum.

"El que s'estava veient a la televisió era alguna cosa que, al meu entendre, s'havia d'haver evitat", ha afirmat Casado en una entrevista a Rac1.

Preguntat sobre si es referia explícitament a les càrregues policials, ha insistit que s'havien d'haver evitat i ha comparat el malestar per l'actuació policial -que, ha sostingut, es va expressar públicament en els dies posteriors- amb el qual li van produir els disturbis per la sentència del procés sobiranista: "Això ho vam dir tots aquella mateixa setmana; ni aquestes ni les de l'1 d'octubre de després, incendiant Catalunya en plena campanya electoral de les generals".

El líder popular ha dit que no podia negar que la votació s'estava produint, malgrat no ser vàlida: "Ni estava d'acord amb els que estaven dient que s'estava votant en unes eleccions homologables, perquè això no eren unes eleccions homologables; ni estava d'acord amb els que deien que aquí no s'estava votant".

Casado ha apuntat que s'hauria d'haver evitat el succeït aquest dia amb anterioritat: des del punt de vista judicial, ha dit, un jutge hauria d'haver actuat abans d'aquell matí; i des del punt de vista polític, ha afirmat que "es va fer malament" la formació del primer tripartit amb el Pacte del Tinell, l'elaboració de l'Estatut i el trànsit de CiU cap a l'independentisme.

L'1 d'octubre de 2017 va comparèixer el llavors president del Govern, Mariano Rajoy, acompanyat, entre altres, per la seva vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, i els ministres Alfonso Dastis i Íñigo Méndez de Vigo; des dels partits van parlar els líders del PSOE, Pedro Sánchez; Podemos, Pablo Iglesias; Cs, Albert Rivera, i diverses veus del PNB, entre les quals el 'lehendakari' Íñigo Urkullu.