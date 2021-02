Els docents estan entre el personal essencial i seran vacunats en els propers tres mesos

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha assegurat que els docents entren en la fase de vacunació del personal essencial, que s'enceta aquest dimarts amb farmacèutics i fisioterapeutes, entre d'altres. Així, ha afirmat que els docents seran vacunats "al llarg dels propers tres mesos". "Però hem d'entendre que no tots poden ser el primer dia", ha dit a Catalunya Ràdio. D'altra banda, ha explicat que s'han fet gestions perquè el Camp Nou sigui un dels punts de vacunació en la fase general i ha afegit que es busquen llocs "emblemàtics" per enviar el missatge de la importància de la vacunació. Ha expressat el seu desig que la Sagrada Família sigui un d'aquests espais, tot i que ha afirmat que no s'ha iniciat cap gestió.

Un altre dels espais que ha mencionat Argimon ha estat la Sala Oval del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC).

Tot i això, ha reconegut que aquests espais serien per a la fase general i no en el curt termini, ja que ha insistit que ara "falten vacunes". Segons el secretarien, farien falta uns dos milions de vaccins més mensuals.

