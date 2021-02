L'hospital de Bellvitge fa una operació pionera al món en un cor trasplantat

L'Hospital Universitari de Bellvitge de l'Hospitalet de Llobregat ha implantat, per primera vegada al món, un sistema de doble pròtesi valvular cardíaca per via percutània, és a dir, a través de la pell, a un pacient amb un cor trasplantat que patia una insuficiència tricúspide severa. Fins ara, les patologies valvulars en cors que han estat trasplantats s'havien tractat només amb cirurgia oberta, que comporta un major risc de mortalitat.

El centre va explicar ahir que la intervenció la va dur a terme la Unitat d'Hemodinàmica i Cardiologia Intervencionista del Servei de Cardiologia de Bellvitge el passat mes de desembre. El pacient, de 67 anys i que va ser donat d'alta al cap de tres dies, havia rebut un trasplantament de cor fa 21 anys a Bellvitge i, tot i que l'òrgan s'ha mantingut estructuralment sa durant tots aquests anys, amb el temps va desenvolupar un problema de dilatació de l'anell de la vàlvula tricúspide, que provoca una manca de tancament dels vels de la vàlvula i causa una insuficiència tricúspide severa.

El mal funcionament de la vàlvula tricúspide fa que part de la sang retorni indegudament a l'aurícula en comptes de ser enviada a l'artèria pulmonar, disfunció que repercuteix en tot el sistema circulatori i que pot derivar en una cirrosi hepàtica o una insuficiència renal.

A diferència del cor normal, en què la malaltia de la vàlvula tricúspide és poc freqüent, en el pacient trasplantat la insuficiència tricúspide és la valvulopatia més important, amb una freqüència que va del 20% al 60% dels casos quan la supervivència és llarga.

Al risc més alt de complicacions que sempre implica una cirurgia oberta, s'hi suma el fet que es tracta de pacients que ja han passat almenys per una cirurgia major com és un trasplantament, de manera que el risc de mortalitat amb aquest tractament arriba a ser d'entre el 10% i el 20%.

Ara, per primera vegada al món, Bellvitge ha realitzat aquest tipus de tractament a un cor trasplantat mitjançant intervencionisme percutani, a través dels vasos sanguinis, de manera mínimament invasiva, amb només una petita punció.

El cap de la secció Hemodinàmica Cardíaca i Cardiologia Intervencionista de Bellvitge, Joan Antoni Gómez Hospital, va destacar que la patologia de la vàlvula tricúspide «ha estat relegada fins ara en relació amb altres patologies valvulars», però que «es tracta d'un problema freeqüent».