Salut espera començar a vacunar els majors de 80 anys la setmana que ve

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha afirmat aquest dimarts que esperen començar a vacunar les persones majors de 80 anys la setmana que ve. Els responsables de Salut van assenyalar la setmana passada que començarien a vacunar les persones de molt alt i alt risc a partir de mitjan o finals de mes. En una roda de premsa conjunta, el conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha assegurat que el curs acabarà amb "tot el personal" dels centres educatius vacunat i calcula que són unes 155.000 persones, comptant docents i altres treballadors de centres públics, concertats i privats. Segons ha explicat Salut en les últimes hores, els docents es troben entre els col·lectius essencials i rebran la protecció de la covid-19 en els propers tres mesos.

Aquest dimarts ha arrancat la vacunació de la covid-19 dels col·lectius essencials, com farmacèutics o funcionaris de presons. També es vacunaran membres dels cossos de seguretat i d'emergències. Se'ls està administrant la vacuna d'AstraZeneca, que està limitada de moment fins als 55 anys.

Aquesta nova etapa inclou les persones d'alt risc, com els majors de 80 anys. Salut confia poder-los començar a vacunar la setmana que ve amb el vaccí de Pfizer-BioNTech o el de Moderna, si bé la consellera no n'ha donat més detalls. Els plans de vacunació estan subjectes, en primera instància, a la disponibilitat de vacunes i, també, a la logística per administrar-les.

La fase de vacunació dels col·lectius essencials, quan estigui més avançada, inclou el personal dels centres educatius, segons ha anunciat el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, aquest dimarts al matí a Catalunya Ràdio.

En una roda de premsa conjunta de Salut i Educació sobre l'evolució de la pandèmia a les escoles, Bargalló ha assegurat que abans que acabi el curs tot el personal dels centres educatius estarà vacunat. El conseller ha afegit que el curs que ve arrancarà amb "tot el personal vacunat i immunitzat", amb el raonament que ja haurà passat el temps suficient que necessita l'organisme per desenvolupar una resposta de protecció davant del coronavirus.

Preguntat per si aquests anuncis encaixen amb els plans de vacunació del Ministeri de Sanitat, Argimon ha respost que el que volen és "maximitzar l'estratègia" per protegir la població i que no busquen "cap mena de polèmica" i ha negat que s'estiguin "saltant res". "On està millor una vacuna és en el braç d'una persona. La idea és poder administrar totes les vacunes de què disposem", ha resolt.

Els responsables de Salut i Educació no han volgut avançar detalls de la planificació logística per vacunar els professionals dels centres educatius, ja que l'esperen tancar en els propers dies. Bargalló ha assenyalat que caldrà tenir en compte aspectes com que es tracta d'un grup molt nombrós, de més de 150.000 persones, i molt estès al territori, així com la limitació ara com ara de la vacuna d'AstraZeneca a menys de 55 anys.

Garrotxa

D'altra banda, Argimon ha assenyala que la detecció del 30% de la variant britànica en proves de mostreig en aigües residuals a la Garrotxa, una de les comarques amb més impacte de la covid-19 en aquests moments, s'està confirmant en superfície, és a dir, amb proves PCR, si bé es tracta de resultats molt preliminars, ha recalcat.