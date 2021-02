Amine, el sensesostre mort a la Ciutadella, per fi torna al Marroc

«El pitjor va ser sentir que el cos d'Amine hauria de quedar-se a Espanya», explica Nisrine a la cua de facturació de l'aeroport de Barcelona, a punt d'agafar un vol a Casablanca (el Marroc). Amine és el jove de 27 anys que va morir el passat 11 de gener al Parc de la Ciutadella, un dels dos sensesotred'origen marroquí que van morir aquest dia durant l'onada de fred. «El millor és que després de tant de temps –feia gairebé cinc anys que Amine havia sortit del seu Khourigba natal a la recerca d'un futur que no va trobar a Europa– la mare podrà veure la seva cara per última vegada, encara que sigui a través d'un cristall en el taüt», es consola Nisrine just abans de donar la volta, creuar l'arc de metalls i embarcar en un avió en la panxa del qual, finalment, viatja una caixa amb les restes del seu cosí. Així acaba una vida complicada més enllà de la mort. Nisrine, que té 29 anys i ?estudia estètica a Itàlia, va ser la ?triada per la família d'Amine per a viatjar a Barcelona, resoldre els problemes d'identificació del seu cadàver i iniciar els tràmits per a la repatriació. Va aterrar a la ciutat ?catalana el 17 de gener i aspirava a solucionar-ho tot en dos o tres dies. Però la burocràcia va atrapar-la en uns llimbs de de tres setmanes.