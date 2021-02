El Banc de Sang fa una crida a donants de plasma que hagin tingut COVID-19

El Banc de Sang torna a fer una crida a persones que hagin passat la covid-19 i vulguin donar plasma per als malalts que l'estan patint i pels assajos clínics en marxa. El plasma de convalescents del virus és un dels pocs tractaments efectius per als malalts dels hospitals, segons avalen tots els estudis i assajos clínics fets a l'àmbit nacional i internacional.

Els malalts que han superat una infecció pel coronavirus ho han fet perquè han fabricat anticossos dirigits contra aquest virus. Aquestes defenses es troben en el plasma i, si els administren a un malalt, poden ajudar a superar la infecció.

En el cas de Catalunya ja s'estan tractant malalts de covid-19 als hospitals gràcies a les més de 3.000 donacions de plasma que s'han fet. És el cas del Vicenç Farré, que va estar ingressat per covid-19 a l'abril i va rebre una transfusió de plasma d'un malalt que ja l'havia superat. «Em van dir que em posarien una bossa de plasma, de defenses, d'un malalt recuperat de covid-19. Crec que va ser un litre, d'un líquid groguenc fosc. Jo vaig dir que em podien posar tot el que fos necessari si ho creien convenient, per tal recuperar-me. I la veritat és que la vaig passar molt lleugerament», explica.

El tractament és possible gràcies a donants com Jordi Cervera, que va superar la covid-19 després d'estar ingressat deu dies a l'hospital de Reus. Un cop recuperat de la malaltia, va fer-se donant de plasma per ajudar altres persones. «Una amiga em va parlar d'un estudi que estaven fent amb plasma i, com que a casa som donants de sang habituals, vaig trucar per donar-ne i ajudar els malalts actuals», explicava recentment durant la presentació de la Marató de Donants de Sang de Catalunya.

Diversos estudis internacionals avalen el tractament.