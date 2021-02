La covid reduirà l'esperança de vida a Catalunya entre 0,9 i 1,5 anys. Aquesta és l'estimació que ha fet pública el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, tot i que ha insistit que són previsions. Ha afirmat que el fet d'haver posat el focus en l'atenció a la covid i la "certa por" a anar als centres sanitaris ha provocat un endarreriment de diagnòstics i tractament que es traduirà en una reducció de l'esperança de vida. La darrera vegada que això va passar va ser durant la Guerra Civil i anteriorment durant l'anomenada grip espanyola. Aquesta reducció però serà "curta i passatgera". D'altra banda, Salut comparteix el criteri de posposar la vacunació als menors de 55 que han passat la malaltia per prioritzar dosis per als de risc.

"Sempre anàvem creixent, per primer cop, la covid farà que la reducció d'esperança de vida sigui entre un 1 i un 15% a Catalunya", ha dit Argimon. Ha afegit que és d'esperar una reducció de la mortalitat en les patologies més habituals per les que mor la gent gran però aquesta s'explica pel fet que han mort de covid.

47% de personal sanitari vacunat

La cobertura vacunal arriba al 47% del personal sanitari, el 30% de les persones institucionalitzades, el 22,5% del personal d'aquests centres i el 0,77% del col·lectiu de personal essencial.

Pel que fa a les residències, n'hi ha 358 casos de covid confirmats, un 57,5% menys que fa 10 dies. A més, hi ha 124 residències amb algun cas confirmat, el 32% menys que fa 10 dies. La sotsdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, ha destacat que la situació "continua millorant" en l'entorn residencial.

De fet, ha explicat que el 78% de les residències tenen una cobertura del 70% o més pel que fa a dues dosis. En aquestes, els casos actius han baixat molt notablement i s'observa una diferència "enorme" amb aquells que tenen taxes més baixes de cobertura vacunal.

En aquest sentit, Argimon ha explicat que la setmana vinent esperen començar a tenir el protocol modificat per a les residències, tot i que pendent de revisió, amb "una mirada de flexibilització".

Posposar la vacunació per als que han passat la malaltia

Cabezas ha explica també que comparteixen la recomanació del Ministeri de Sanitat de posposar la vacunació per als menors de 55 que ja han passat la malaltia. La sotsdirectora ha manifestat que el nombre de dosis és "limitat" i cal prioritzar-les entre les persones de més risc. Ha reconegut però que tant la limitació a 55 com aquest aspecte dificulta la logística perquè s'ha d'anar diferenciant persona per persona.

Com ja es va avançar aquest dimarts, la setmana vinent es preveu començar la vacunació de grans dependents, que es faran anant als domicilis, i la dels majors de 80 anys. En aquest darrer cas se'ls citarà com es fa quan són vacunats de la grip. El col·lectiu de persones d'alt i molt alt risc, incloent els majors de 80 anys, engloba 1,7 milions de persones a Catalunya.

Es vacunaran els presos

Argimon ha confirmat que no només es vacunaran els funcionaris de presons sinó també els presos, en la lògica de tenir centre segurs com s'ha fet amb les residències. Així, també ha afirma que es podrien plantejar millores en les seves condicions si s'observen els mateixos resultats que a les residències.

Pel que fa als col·lectius essencials, Cabezas ha apuntat que no és un col·lectiu "excessivament alt", més enllà del de docents i personal educatiu que sí que ho és (uns 160.000). El personal de cossos policials a vacunar són entre 17.000 i 20.000.

Sobre la vacuna d'AstraZeneca, Argimon ha reiterat la seva postura d'ampliar la limitació als 65 anys però no ha concretat si presentaran formalment la proposta al Consell Interterritorial de Salut.