Tres joves ruixen amb gasolina un sense llar que dormia al carrer a Barcelona

El Gimnàs Social Sant Pau ha denunciat que tres joves han ruixat amb gasolina un usuari sense llar que dormia a la porta de l'espai. Segons ha explicat a l'ACN Ernest Morera, membre de la cooperativa, el vigilant de seguretat de l'equipament ha arribat abans d'hora a treballar i mentre esperava al seu cotxe ha vist com tres joves ruixaven amb un líquid l'usuari. Eren prop de les 8. En adonar-se'n, ha sortit del cotxe per aturar-los i els joves, amb estètica neonazi, han marxat corrent. En apropar-se, ha vist que era gasolina. El gimnàs ha avisat la Guàrdia Urbana, però no ha pogut localitzar els joves. De moment, el cos ha obert diligències informatives per enviar al jutge. En paral·lel, els Mossos s'han posat en contacte amb el gimnàs.

Segons Morera, des de l'equipament social acompanyaran l'usuari, conegut pel centre, a presentar una denúncia als Mossos durant aquest matí perquè es pugui revisar càmeres de seguretat i mirar d'identificar els autors.

El regidor de Drets de Ciutadania de l'Ajuntament de Barcelona, Marc Serra, s'ha desplaçat fins al lloc dels fets. "El que ha passat aquest matí és una temptativa d'assassinat", ha denunciat Serra, que ha assegurat que es tracta d'una agressió "covarda i aporòfoba".

El regidor ha agraït en nom del consistori la intervenció del vigilant de seguretat del Sant Pau. També ha indicat que tant la Guàrdia Urbana com els Mossos estan treballant en el cas. "Des de l'Oficina per la No Discriminació estem en contacte amb els cossos policials i estem preparant una comunicació a la Fiscalia de Delictes d'Odi", ha explicat.

Segons Serra, volen activar el fiscal perquè l'actuació dels joves no quedi "impune" i arribaran "fins al final" per identificar els autors. El regidor, que ha parlat amb la persona agredida i els gestors del gimnàs, ha assegurat que la motivació darrere de l'agressió seria "ideològica" i ha destacat el fet que els joves pertanyin presumptament a un col·lectiu nazi.

Alguns partits amb representació al consistori també s'han fet ressò dels fets. "Els discursos que sembren l'odi fan que passin coses com aquesta. Cal identificar i detenir als autors i combatre els discursos d'odi i feixistes allà on sigui", ha apuntat en una piulada el regidor Jordi Coronas, del grup republicà.

Elsa Artadi, de JxCat, ha demanat aturar "atacs d'odi i discursos que els avalen" i ha reclamat més polítiques socials "eficients" amb el sensellarisme a Barcelona. "Tota la solidaritat amb la víctima. Gràcies al Gimnàs Social Sant Pau i a les persones que hi treballen per vetllar sempre per la integritat de tothom", ha dit a Twitter.

Cs també ha mostrat el "més absolut rebuig" i ha condemnat l'atac a l'usuari del Sant Pau.