Els usuaris de residències podran sortir a l'exterior a partir de dissabte

El Departament de Salut ha relaxat el protocol de la covid-19 a les residències de gent gran una vegada s'ha completat la vacunació de les persones que hi viuen en més d'un 75%. Els canvis entraran en vigor aquest dissabte. Segons ha avançat TV3 i ha confirmat l'ACN consultant el protocol, les persones grans podran tornar a sortir a passejar. A més, quedaran restablertes les sortides curtes, d'un o dos dies, dels residents i no es faran tests d'antígens a les persones que visitin els centres, després que s'hagi reduït la transmissió comunitària els últims dies. El protocol no recull que els residents s'hagin d'aïllar de forma preventiva dues setmanes després de visitar uns dies la família. Aquesta mesura no serà necessària, confirma l'ACN.

Després de mesos en què el coronavirus ha impactat de forma dramàtica en les residències, tant pels contagis i la seva gravetat com per les mesures per evitar-los, l'avanç de la vacunació permet començar a relaxar els protocols. Les mesures actuals s'havien intensificat el 14 de gener per evitar que el coronavirus entrés a les residències en la tercera onada.

Segons el nou protocol, els passejos a l'exterior dels centres tornen a estar autoritzats. Això sí, els residents hauran de complir les mesures de protecció, com el rentat de mans i la mascareta quirúrgica, i en tornar al centre, hauran d'evitar el contacte amb cap altre usuari fins que no s'hagin desinfectat el calçat, les cadires de rodes o les carrutxes; s'hagin rentat les mans i s'hagin canviat la roba, que s'haurà de dur a rentar a 60 ?C. Els familiars evitaran l'entrada al centre i utilitzaran els espais destinats a les visites a l'hora d'anar a buscar i tornar el resident.



No calen aïllaments preventius si estan vacunats

També queden restablertes les sortides curtes, d'un o dos dies. Els residents que tornin de fer una estada amb la família no s'hauran d'aïllar de forma preventiva a la seva habitació quinze dies en tornar si han estat vacunats, indiquen fonts de Salut a l'ACN.

Pel que fa a les visites, ja no es faran tests d'antígens als familiars que vagin als centres, però se seguiran mantenint les mesures com la neteja de mans, distància física, ventilació i mascareta. Les residències verdes o taronges han de continuar facilitant un mínim d'una visita setmanal i les vermelles han de proporcionar eines telemàtiques per comunicar-se i proporcionar informació a les famílies de forma àgil.



S'eliminen els cribratges a residents però no a les treballadores

Els cribratges als residents s'eliminen davant dels alts percentatges de vacunació. Els tests es limitaran a aquelles persones que presentin símptomes compatibles amb infecció del coronavirus, recull el nou protocol.

En canvi, es mantenen els cribratges entre les persones que hi treballen encara que estiguin vacunades. Les raons, indica el protocol, és que el percentatge de professionals vacunats amb la segona dosi voreja el 60% i "encara no disposem d'evidència sobre la transmissibilitat de la infecció entre persones vacunades". Amb tot, la periodicitat dels cribratges s'adapta a una periodicitat quinzenal si el risc de rebrot del territori és superior a 300 i mensual si és inferior.