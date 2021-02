El Govern consolida el model de les residències dos dies abans de les eleccions

A Catalunya, menys de l'1% de residències per a avis són de gestió i titularitat pública. De fet, el Govern finança prop del 62% de les places privades perquè les persones dependents puguin pagar la plaça en un geriàtric amb les ajudes de la llei de dependència. Precisament aquest model és el que reforçarà l'últim decret que està previst que firmi Chakir el Homrani abans de les eleccions del 14 de febrer. D'aquí a pocs dies es preveu incrementar un 4% els fons públics que perceben les residències privades finançades pel Govern. La millora de fons, implorada des de fa dècades per part de les patronals, està condicionada que els geriàtrics apugin un 12% el sou als treballadors.

Només 17 residències catalanes per a la tercera edat (de 1.631 places) són de gestió pública al 100%. En residències públiques gestionades per ens privats que han guanyat un concurs públic hi ha 8.667 places. Tot i que el gruix de l'atenció als dependents a Catalunya recau en les gairebé 40.000 places de residències privades que es financen amb fons públics. Les crítiques a aquest model han crescut especialment amb els milers de morts registrats amb la pandèmia als geriàtrics. Sorprèn que dies abans de les eleccions la Generalitat es comprometi a una pujada del 4% de la tarifa que paga per cada llit als geriàtrics que cedeixen places, amb un augment de 50 milions d'euros respecte a l'any anterior.

La reclamació de patronals i sindicats per una millora de les aportacions públiques, congelades des de fa una dècada, ve de lluny. El 2019 ja es va aprovar una lleugera millora de 14 milions d'euros, i ara n'arriba una segona molt més rellevant. En qüestió de dues setmanes, la UGT i Comissions Obreres han negociat un principi d'acord amb l'ACRA, que també van acabar firmant la Unió Catalana d'Hospitals i el Consorci de Serveis Socials. Aquest document planteja que per primera vegada hi hagi un conveni col·lectiu que reguli els sous dels treballadors de la dependència. No obstant, a algunes patronals de geriàtrics no els agrada per com s'ha gestat i perquè vaticinen que crearà una escala salarial.