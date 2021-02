Sant Joan de Déu alerta que la caiguda de donacions fa perillar la recerca

L'hospital Sant Joan de Déu va fer ahir una crida a la ciutadania perquè aportacions econòmiques per garantir la seva activitat de recerca del càncer infantil al 2022. El centre apunta que els fons han caigut un 44% com a impacte directe de la pandèmia. Com a principal factor, assenyalen que molts dels actes presencials que es feien i que permetien recaptar fons procedents d'aportacions de la societat civil s'han hagut de suspendre com a mesura derivada de la prevenció de possibles contagis de coronavirus. El centre, el que més casos de càncer infantil atén de tot l'Estat, adverteix que si bé la recerca per aquest 2021 està assegurada, perilla l'activitat prevista per al 2022 si es mantenen les restriccions i la situació actuals.

Les mesures sanitàries no han permès organitzar esdeveniments com ara curses, fires o concerts, on es captaven fons de manera presencial procedent dels participants i assistents. L'any 2019 es van coordinar 148 activitats d'aquest tipus, mentre que al 2020 només se'n van poder fer 90, la majoria abans del confinament de la primera onada de la covid-19, passant dels 1.195.000 euros recaptats al 2019 als 427.000 al 2020, 768.000 euros menys.

Així, la suma de les donacions de fundacions, associacions, particulars i empreses, l'any passat es van captar un 44% menys d'ingressos que al 2019, o el que és el mateix, 1.458.000 euros enfront dels 2.563.000 del 2019, una dada equiparable a la de 2014.

«Tot i això, l'Hospital podrà mantenir l'activitat de recerca prevista per aquest any gràcies als fons de reserva i a l'obtenció de tres beques de la Marató de TV3, però la principal preocupació ara és que la situació de pandèmia i les restriccions es perllonguin molts mesos i posin en perill la recerca del 2022», va destacar l'hospital en un comunicat.

És per aquest motiu que es demana a la població que faci donacions a la web www.paralosvalientes.com i ajudar, així, a garantir l'activitat del centre hospitalari. Segons les darreres dades del Registre Espanyol de Tumors Infantils, l'hospital rep cada any 270 nous casos, un 30% dels quals són pacients de fora d'Espanya.