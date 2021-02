Catalunya arriba al 14-F millor del que preveia Salut

Catalunya arribarà demà a les eleccions autonòmiques amb una situació epidemiològica encara greu però millor del que inicialment preveia la Conselleria de Salut. Aquest dissabte, el departament ha registrat 2.258 nous contagis de Covid-19 i ha comptabilitzat 651 pacients amb el virus a les ucis (15 menys que el dia anterior). No obstant, Salut preveia per a aquest cap de setmana un escenari molt més dur i anticipava una forquilla d'entre 3.000 i 6.000 nous positius diaris i d'entre 620 i 750 malalts greus. Així ho recollia l'informe 'Evolució de la situació epidemiològica: escenaris per al període electoral' de la conselleria fet públic el 14 de gener. En aquest informe Salut també comptava que el 14-F hi hauria una velocitat de contagi (o Rt, que mesura el creixement potencial de la pandèmia) d'entre 0,9 i 1 punts, però aquest dissabte està 0,81. Per sota d'1, la pandèmia està en regressió.

Malgrat que la situació epidemiològica de Catalunya ara no és tan catastròfica com el Govern preveia, continua sent complicada. Aquest dissabte s'han comptabilitzat a més 55 noves morts (des de l'inici de la pandèmia han mort 20.133 catalans) i hi ha un total de 2.222 persones amb Covid ingressades en hospitals, 167 menys que el dia anterior. La pressió assistencial segueix fuetejant els centres hospitalaris, que fa dies que s'estan buidant de pacients amb coronavirus, però a un ritme molt lent. A més, les autoritats sanitàries estan molt pendents de la variant britànica del coronavirus, que és un 40% més contagiosa que la de Wuhan i que a Catalunya ja és present al 25% dels casos. Segons Salut, serà la variant predominant a Catalunya el mes que ve i podria influir molt en l'evolució de la pandèmia.

Amb tot, aquest cap de setmana es manté la tendència a la baixa experimentada aquesta setmana sobre l'abast del coronavirus a Catalunya. Altres indicadors, com l'índex de rebrot, continuen caient. Aquest dissabte se situava en els 319 punts, 17 menys que divendres. Però, al continuar per sobre dels 200 punts, es considera que el risc que l'epidèmia torni a créixer és encara «molt alt». I, malgrat els bons registres, hi ha una dada que ha crescut sensiblement respecte al dia anterior: el nombre de persones infectades. Divendres eren 1.983 i aquest dissabte superen les 2.200. Des de l'inici de la pandèmia, s'han contagiat 533.338 persones a Catalunya.

Tot i que Catalunya (i en general tot Espanya) ha doblegat la corba de la tercera onada, la situació continua sent fràgil. És per això que els experts recomanen no afanyar-se amb la desescalada i aixecar mesures abans d'hora. Catalunya va suavitzar les restriccions dilluns, quan els bars i restaurants van començar a obrir dues hores més al dia: de 7.30 a 10.30 i de 13 a 16.30 hores. I el confinament ha passat de ser municipal a comarcal.