La Fiscalia recorre el tercer grau dels nou presos del procés

La Fiscalia ha presentat aquest dilluns un recurs contra la concessió del tercer grau als presos de l'1-O, i demana que es tombi la semillibertat mentre el jutge valora la decisió.

Ha presentat recursos contra la semillibertat dels nou presos de l'1-O: Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn, Carme Forcadell i Dolors Bassa.

Els jutjats de vigilància penitenciària de Lledoners, Wad-Ras (Barcelona) i Puig de les Basses (Girona) decidiran si aquest recurs suposa suspendre automàticament el tercer grau, o bé si ho mantenen fins a estudiar l'assumpte.

Segons el fiscal, el tercer grau és "incompatible" amb el compliment de la finalitat de la pena, especialment els de "reeducació i resocialització". També considera que hi ha una "falta de modificació d'aquells trets de la personalitat directament relacionats amb l'activitat delictiva", ja que els reclusos "segueixen considerant que els fets pels quals van ser condemnats no són delictius". Reitera, com ja va fer en anteriors recursos, que hi ha una "insuficient evolució en el tractament", ja que no n'han seguit cap.

Per tot això, finalment, conclou que "els aspectes positius tinguts en compte en la resolució administrativa recorreguda i en la proposta de la junta de tractament no són suficients per acordar la progressió al tercer grau".