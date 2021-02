L'atenció primària seguirà la vacunació a grans dependents i majors de 80 anys

El secretari general de Salut, Marc Ramentol, va assenyalar ahir que aquesta setmana començaran a vacunar les persones que tenen una gran dependència i que viuen al seu domicili, així com als majors de 80 anys. Ramentol va destacar que aquesta fase és complexa ja que requereix traslladar-se al domicili, almenys en el cas de les persones amb una alta dependència.

El secretari general de Salut no va concretar com s'organitzarà la vacunació de la covid-19 en aquests dos col·lectius, perquè, segons va dir, seran els equips d'atenció primària (EAPs) els que decidiran quina és la «millor logística» per desplegar aquesta etapa.

Ramentol va destacar que els EAPs coneixen molt bé aquestes persones. «Els censos estan en mans ja dels respectius EAPs, que, un cop s'hagin organitzat, faran arribar la notificació per vacunar-se a la persona o a la seva família a través dels mitjans habituals», va explicar.

Per desplegar la vacunació aquesta setmana, Salut compta amb 116.360 dosis, entre les 36.800 d'AstraZeneca, que van arribar a finals de la setmana passada, i les 79.560 de Pfizer, que va rebre ahir. Les 50.000 dosis que s'esperaven de Moderna es rebran en les properes setmanes, segons la informació que van rebre a última hora, va indicar Ramentol.

Segueixen els serveis essencials

D'altra banda, un 39% dels professionals de farmàcies han rebut la primera dosi de la vacuna de la covid-19 després que la setmana passada arranqués una nova etapa del pla d'immunització, que inclou treballadors dels serveis essencials i coincidint amb l'arribada del vaccí d'AstraZeneca. Han rebut la primera dosi un 34% de Mossos d'Esquadra i un 74% de professionals d'institucions penitenciàries. A més, el 79% de les persones que viuen a residències han completat la vacunació de la covid-19, és a dir, han rebut la segona dosi. Aquesta cobertura s'està traduint en una davallada de casos als centres geriàtrics i ha permès flexibilitzar les mesures, dissabte passat. El 57% dels professionals que treballen en centres sanitaris han rebut també la segona dosi.

El secretari general de Salut, Marc Ramentol, va assenyalar que aquesta setmana preveuen continuar vacunant els col·lectius essencials, és a dir, treballadors de farmàcies, membres dels cossos de seguretat i d'emergències i funcionaris de presons.