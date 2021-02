El TSJC admet a tràmit el recurs de Fecasarm per a l'obertura continuada

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha admès a tràmit el recurs presentat per la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) per sol·licitar l'obertura del sector amb servei continuat fins a les 10 de la nit.

La patronal de l'oci nocturn espera que el tribunal resolgui ràpidament les mesures cautelars que determinaran si la restauració pot tornar a funcionar amb servei continuat, cosa que Fecasarm espera que passi aquesta mateixa setmana.

Després que el Tribunal Superior de Justícia del País Basc acordés la reobertura de l'hostaleria i la restauració en aquest territori, Fecasarm va sol·licitar al TSJC l'obertura de la restauració amb servei continuat fins a les 10 de la nit, a Catalunya, i que determinades activitats d'oci nocturn, com cafè-teatres, cafè concerts i sales de concerts puguin funcionar amb servei de bar.

Aquest és el setè recurs que presenta la patronal contra les restriccions aprovades per la Generalitat per contenir la pandèmia del coronavirus.

Fecasarm ha basat la seva petició per anul·lar l'obertura per franges horàries en què, en principi, es va argumentar que aquesta mesura estava justificada per evitar les llargues sobretaules a les festes nadalenques. A més, l'associació considera que el virus no es transmet més en unes hores que en unes altres, de manera que no té cap sentit mantenir els locals tancats per franges.

La patronal ha aportat també una «prova pericial» elaborada per la consultora experta en hostaleria Linkers, que, amb dades de la Generalitat i el Ministeri de Sanitat, conclou que més d'un 70% dels brots i contagis provinents de l'àmbit social s'han produït en reunions familiars i d'amics i que només el 3% s'han notificat a la restauració.