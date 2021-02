Bassa aposta per un Govern «del 3 d'octubre» amb una majoria superior a l'actual

L'exconsellera Dolors Bassa (ERC) propugna un Govern "del 3 d'octubre", amb una majoria àmplia superior a la de l'actual Executiu, i similar a la que es va produir aquella data de l'any 2017 quan van sortir al carrer, no només les forces independentistes, sinó també els comuns.

Bassa s'ha mostrat favorable a un Govern entre ERC, JxCat, la CUP i els comuns en el transcurs d'unes declaracions a Catalunya Ràdio després de sortir de la presó en la qual compleix condemna per trobar-se en tercer grau penitenciari.

Sobre aquesta qüestió, Bassa ha expressat el seu temor al fet que en qualsevol moment sigui de nou revocat el tercer grau, malgrat que està avalat per les juntes de tractament penitenciari, i ha atribuït la forma d'actuar de la fiscalia i del Tribunal Suprem a "motius polítics".

"Han esperat al fet que finalitzessin les eleccions i busquen el 'tempo' que els va bé a ells" per recórrer el tercer grau, ha considerat aquesta exconsellera que ha dit no confiar en els indults "perquè si el Govern volia concedir-los ja fa temps que ho hauria pogut fer i els retarden amb excuses".

Pel que fa als resultats electorals i les negociacions per formar el nou Govern, Bassa considera "molt important que l'independentisme hagi superat el 50% dels vots", però també que existeixi "una majoria molt àmplia de més de vuitanta diputats favorables a l'autodeterminació i l'amnistia".

Segons Bassa, dels resultats de les eleccions del 14-F es desprèn també una altra conclusió, i és que "ha guanyat l'esquerra, hi ha més diputats d'esquerres que mai" i això comporta, ha dit, que hagi d'haver-hi "un lideratge des de l'esquerra, amb polítiques que afavoreixin més la ciutadania".

"Al meu m'agradaria el Govern del 3 d'octubre", ha subratllat Bassa, és a dir, ha aclarit, "cal superar al que teníem, perquè hem d'entendre'ns amb Junts però no amb el mateix tipus de Govern, ja que tots coneixem les disputes" entre socis.

El que té de bo el 3 d'octubre, ha puntualitzat, és que "va transcendir a l'independentisme, i aquesta majoria és la que hauria de ser en el Govern", ha explicat abans d'admetre que és difícil posar d'acord JxCat i els comuns "però res és impossible, l'esperança és l'últim que es perd".

Ha recordat que els actuals Pressupostos de la Generalitat van ser acordats amb els comuns, però que si les negociacions per formar el nou Govern no fructifiquen "i Junts no hi és, i els comuns i la CUP posen vetos", llavors ha advocat per un govern en solitari d'ERC.

Segons l'exconsellera de Treball en el govern que presidia Carles Puigdemont, les desavinences entre Junts i Esquerra Republicana li preocupen i la disgusten però ha reconegut que "les polítiques que vol Junts són diferents de les que vol ERC".

Ha rebutjat que els acords entre aquests dos partits hagin d'estendre's al Congrés dels Diputats perquè són dos àmbits d'actuació institucional diferents, i ha recomanat als líders de Junts que, si desitgen una estratègia conjunta en aquella cambra, "comencin a posar-se d'acord amb els diputats del PDeCAT".

Sobre la taula de diàleg entre governs, Bassa ha demanat que es pugui reunir el més aviat possible després de constituir-se el nou Govern, i ha atribuït que s'hagi reunit una única vegada al fet que "hi havia molts interessos partidistes" en contra seu.