Detecten dos casos de la soca brasilera de la Covid-19 a Catalunya

La variant brasilera del coronavirus ja s'ha detectat a Catalunya i se suma ja així a la sud-africana i la britànica, elements que podrien estar darrere de la ralentització del descens de la tercera onada del virus, ha apuntat el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon.

En un moment en què el descens de la tercera onada de l'epidèmia es ralenteix a Catalunya, on han diagnosticat 1.986 nous casos de Covid-19 en les últimes 24 hores, encara que la pressió hospitalària baixa, amb 2.181 hospitalitzats, 142 menys que la vigília, dels quals 612 estan a la UCI, 27 menys que ahir.

Argimon ha alertat que "sembla que la corba s'aplana" i no segueix descendint, i "això no és una bona notícia", de manera que ha demanat estar "molt atents per si aquesta tendència es consolida".

El secretari de Salut Pública ha descartat que la causa d'aquest fre sigui a causa de l'última relaxació de restriccions de fa dues setmanes, perquè va ser "molt lleugera", però si que ha apuntat que "una hipòtesi" és que sigui a causa de l'extensió de les variants.

La britànica i la sud-africana ja fa setmanes que circulen per Catalunya i ara s'afegeix la variant brasilera, que s'ha detectat per primera vegada en dos casos d'un nucli familiar, ha anunciat Argimon.

El Banc de Sang i Teixits sol ha fet la seqüenciació parcial d'aquests dos casos, però ja és suficient per determinar que és la variant brasilera, ha detallat Argimon.

El secretari de Salut Pública ha indicat que la variant brasilera "sembla que causa més infecció però no una malaltia més greu", i també "semblaria que podria facilitar la reinfección" en persones que han passat la Covid-19 amb altres variants, tot i que és una cosa que encara s'està estudiant.

Quant a les vacunes que s'estan administrant, passa el mateix que en les altres variants, que pot ser que no siguin "tan efectives", ha afirmat.