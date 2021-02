El govern espanyol dona per fet ja un govern independentista

Fonts de l'executiu espanyol consideren "molt difícil" que el candidat del PSC a la presidència de la Generalitat, Salvador Illa, pugui conformar un govern liderat pel PSC i els comuns com el que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat aquest dimecres al Congrés.

Aquestes fonts ja donen per fet un govern independentista i es mostren convençudes que no afectarà a l'entesa amb ERC al Congrés. La Moncloa celebra que els republicans s'hagin imposat dins del bloc independentista i admeten que queden qüestions per resoldre, començant pels presos, però no aclareixen el calendari per fer efectiu els indults.

L'executiu espanyol defensa que més enllà de l'evidència de l'aritmètica dels resultats i els suports de què disposa el candidat d'ERC, Pere Aragonès, per esdevenir president, Illa presenti la seva candidatura al Parlament. Servirà, apunten, per fer evident la seva victòria, i també per posar en contradicció ERC i demostrar que hi ha una altra majoria possible.

Aquestes fonts confien plenament que la configuració d'un nou govern independentista a Catalunya no afectarà en absolut a les relacions entre el govern de coalició espanyol i els republicans al Congrés dels Diputats. Malgrat que admeten que les negociacions amb ERC en les qüestions que arriben al ple no són sempre fàcils, consideren que ni ERC ni tampoc l'executiu de Sánchez tenen més remei que entendre's al Congrés.

L'executiu espanyol celebra especialment que ERC s'hagi imposat al bloc independentista. Segons asseguren, una victòria de JxCat hauria pogut complicar molt l'entesa amb els republicans al Congrés dels Diputats, on ERC es podria veure arrossegat per posicions maximalistes de la formació de Puigdemont i Laura Borràs.

Les mateixes fonts assenyalen que són conscients que queda per resoldre encara la qüestió dels indults als presos independentistes, però no aclareixen el calendari. De moment cal que el Tribunal suprem emeti un informe –no vinculant- sobre l'indult, i aquest informe està pendent alhora d'un informe de l'Advocacia de l'Estat. Serà en aquest document on l'executiu espanyol haurà de fer evident el seu posicionament.