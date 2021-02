Una jove perd un ull en els aldarulls d'ahir a Barcelona per l'empresonament de Hasél

Una jove va perdre un ull en els aldarulls d'ahir a Barcelona per l'empresonament de Pablo Hasel, segons ha confirmat a l'ACN el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). El Centre Iridia, que ha denunciat el fet inicialment, atribueix la lesió a un impacte de bala de foam. Segons el col·lectiu, la ferida és una jove de 19 anys. Durant els aldarulls va transcendir a les xarxes socials la imatge de la noia amb el rostre ensangonat. El SEM ha explicat que en una primera exploració no se la va considerar greu, però que un cop a l'hospital es va precisar amb més detall la lesió. Iridia indica que la jove ha estat operada aquest matí, mentre el Departament de Salut afirma que serà intervinguda avui. Irídia demana imatges per investigar els fets.

Iridia recorda que "fa anys" que denuncia que les bales de foam són "molt perilloses" i poden generar lesions "greus" i "fins i tot la mort". "És una arma de precisió, no com les bales de goma, que era impossible controlar la trajectòria", ha remarcat Anaïs Franquesa, codirectora del col·lectiu. L'entitat considera "molt greu" que tant l'octubre del 2019 com ahir "hi hagi hagut casos de persones ferides amb foam al cap".

D'altra banda, Irídia ha qualificat de "sorprenent" que en la roda de premsa d'aquest matí el Departament d'Interior "no s'hagi explicat res d'aquest cas", i considera "imprescindible" que en aquesta legislatura es faci una revisió parlamentària "profunda" dels mecanismes de control, avaluació, investigació i sanció interns dels Mossos.

També opina que la direcció dels Mossos ha de generar "mecanismes adequats" per garantir que no hi hagi usos "irregulars" de les bales de foam, i considera "necessari" revisar l'ús d'aquestes armes "degut a la gravetat de les lesions que poden generar".

Finalment recorda que al costat d'Amnistia Internacional Catalunya ha sol·licitat que es faci pública la instrucció d'ús de les llançadores que disparen bales de foam, així com que el Parlament també ho va sol·licitar "per majoria" fa uns mesos.