Mas aposta per una reconciliació entre PDeCAT i JxCat

L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha apostat perquè "en algun moment" hi pugui haver una reconciliació entre PDeCAT i JxCat i ha avisat que mentre això no passi, aquest espai no tornarà a tenir l'hegemonia. En una entrevista a Rac 1, Mas ha explicat que li agradaria anar a Bèlgica per fer una "reflexió conjunta" amb el líder de JxCat i expresident, Carles Puigdemont. "Ho seguiré intentant", ha assegurat Mas tot i admetre que "ara és més difícil que abans". I és que segons l'expresident, la decisió de no presentar-se en coalició a les eleccions no ha sortit bé ni per al PDeCAT ni per a JxCat i ha preguntat què pesa més: la incomoditat de fer una coalició electoral o quedar primer en unes eleccions".

Mas ha valorat els resultats del PDeCAT a les eleccions del 14-F com un "fracàs" en el sentit que s'han quedat fora del Parlament i, d'altra banda, com un "èxit" perquè ha servit perquè els votants independentistes superin la barrera del 50% dels vots.

Després que el PDeCAT hagi quedat fora del Parlament i que JxCat hagi quedat segona força independentista, Mas creu que cal fer "autocrítica" i no criticar-se els uns als altres. I és que, segons ha constatat, l'aposta de presentar-se per separat a les eleccions del 14-F no li ha sortit bé ni al PDeCAT ni a Junts. "Quan assumeixes riscos després has d'assumir conseqüències", ha afegit en referència que el partit de Puigdemont va descartar una coalició electoral.

"Això no ha sortit bé per a ningú. Ni a JxCat li ha sortit del tot bé ni tampoc al PDeCAT. O fas les coses diferent o seguirà sense sortir bé. Jo parteixo de la base que la reconciliació hauria de ser possible", ha defensat. Tot i la situació, ha assegurat que no es penedeix d'haver-se quedat al PDeCAT.

Preguntat sobre la possibilitat que el PDeCAT desaparegui després de no obtenir representació a la cambra catalana, Mas ha respost que no ho sap i que imagina que "totes les opcions estan sobre la taula". Tot i així, ha volgut deixar clar que ell no prendrà la decisió perquè actuarà com un militant més. L'expresident ha subratllat que un partit que queda fora del Parlament "no ho té gens fàcil" i ha afegit que té representació al Congrés i al territori.

L'expresident ha recordat que ell va apostar perquè es mantingués un sol partit i si no podia ser, com a mínim, que hi hagués una coalició electoral. Aquest escenari tampoc va ser possible perquè, segons Mas, JxCat no el va acceptar. I ha argumentat que, llavors, va haver de decidir quedar-se al PDeCAT per "coherència i fidelitat".

Mas ha reiterat que no aspira a cap posició política i que després del parèntesi de la campanya electoral, en què hi ha participat de manera telemàtica, es dedicarà al "terreny de les idees i la reflexió política". És a dir, segons ha concretat, a escriure coses i promoure idees a nivell de país.

D'altra banda, Mas ha defensat que amb el PSC s'han de poder pactar coses al Parlament i ha recordat que els socialistes catalans han guanyat les eleccions i que, a més, tenen una força significativa en moltes ciutats i cogovernen a Espanya.

I pel que fa a una repetició de les eleccions, l'expresident ha avisat que seria "imperdonable" que no hi hagués acord ja que el país "no està per buits de govern". A més, ha afegit que els resultats "permeten perfectament" que hi hagi un acord si tothom està "a l'alçada de les circumstàncies".