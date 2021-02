Ada Colau: «Els aldarulls no serviran perquè surti de la presó»

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va compartir la «indignació» per l'empresonament de Pablo Hasél però va afegir que la violència «no és el camí». «Els aldarulls no serviran perquè surti de la presó i mai estan justificats», va dir a RAC1. L'Ajuntament de Barcelona va fer un primer recompte d'una cinquantena de contenidors cremats i un cost econòmic d'uns 70.000 euros. L'alcaldessa va voler diferenciar la manifestació pacífica majoritària dels aldarulls provocats per «petits grups». Va afegir que la solució passa per la política i que per això els comuns van demanar l'indult del raper. Segons Colau, fa falta un «gran esforç polític per donar resposta al malestar que té molta justificació».

Davant la previsió de noves manifestacions, Colau va demanar que s'exerceixi el dret a la manifestació però sense recórrer a la crema de contenidors ni als actes de violència. En l'àmbit polític, va demanar l'esforç a totes les formacions, també per formar «governs cohesionats i amplis que donin resposta al malestar social». Pel que fa al govern espanyol, va insistir que està en marxa la reforma del Codi Penal però va reconèixer que és un tràmit lent i per això s'ha demanat l'indult del raper. «Tant de bo es pugui tramitar per la via ràpida», va manifestar.

L'Ajuntament de Barcelona va condemnar ahir la pena de presó imposada al raper Pablo Hasél per les lletres de les seves cançons. Així ho recollia una proposició presentada per Junts per Catalunya i que es va aprovar a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat del consistori. La iniciativa es va transaccionar amb el Govern i s'ha aprovat amb els vots favorables de Barcelona en Comú, PSC, ERC i JxCat i els vots contraris de Cs, PP i Barcelona pel Canvi. El text també reclama que es modifiqui el Codi Penal i que es restitueixi el mural en defensa de Hasel que era crític amb el rei emèrit i que es va esborrar a les Tres Xemeneies.

El redactat final que es va aprovar inclou un paràgraf que s'ha afegit després que JxCat acceptés una esmena del govern municipal. En concret, es va afegir: «Promoure una modificació del Codi Penal per a que els delictes relacionats amb la llibertat d'expressió només es sancionin si suposen un risc per a l'ordre públic o inciten a la violència, però que en cap cas impliquin una pena de presó com la imposada al cantant.