Detectats dos possibles casos de la variant brasilera i dos més de la sud-africana

El Departament de Salut sospita que la variant brasilera de la covid-19 ja ha arribat a Catalunya. El Banc de Sang i Teixits va comunicar dimarts que ha detectat una seqüenciació parcial de dos casos de variant brasilera, corresponent a un grup d'amics i familiars de sis persones. De moment les mostres no estan 100% seqüenciades, però la part analitzada fins ara té totes les mutacions. El cap de setmana es podria confirmar, però els microbiòlegs n'estan completament convençuts. A més, també s'ha detectat un cas de variant sud-africana, i un segon, relacionat amb el primer que quasi segur que també és d'aquesta soca.

Un 32%, de la variant britànica

D'altra banda, el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, va anunciar que el 32% dels casos de coronavirus a Catalunya són de la variant britànica. Argimon va detallar que es calculava que cap a mitjans del mes de març aquest tipus de variant ja seria majoritària i va dir que probablement les previsions s'avancin i acabi sent predominant abans d'aquesta data. A més, va apuntar que la variant britànica està tenint especial incidència a Osona, on representa el 78% de casos.

En ser preguntat per la possibilitat de reinfeccions per les noves variants, Argimon va dir que és possible que pugui passar però va remarcar que encara falta molta informació per poder-ho afirmar amb certesa.

També va apuntar que podria ser que les vacunes tinguin menys efectivitat en les noves variants, tant la brasilera com la sud-africana, però va subratllar que, a banda que no és del tot segur que sigui així, les vacunes continuen tenint «molta eficàcia».