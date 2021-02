Intercanvi de retrets entre forces catalanes al Congrés

El Congrés va rebutjar ahir amb l'abstenció de Podem i el «no» del PSOE una moció d'ERC que instava el Govern central a «negociar un referèndum». La iniciativa va comptar amb el suport d'ERC, JxCat, CUP, PNB i Bildu. Durant el debat les forces catalanes van viure moments de tensió que s'han de relacionar amb els darrers comicis. El portaveu d'ERC a la cambra, Gabriel Rufián, va fer una crida a comuns i CUP a formar un front ampli per a un govern d'esquerres, alhora que va acusar els comuns de limitar-se a fer «tuits» davant el cas Hasél. JxCAT i la CUP també van carregar contra els comuns per la seva abstenció, i Jaume Asens va prendre la paraula per acusar-los de «demagògia» i apuntar que per celebrar un referèndum «primer s'ha de negociar».

La iniciativa emplaçava el govern espanyol a «negociar un referèndum d'autodeterminació amb el govern de la Generalitat com a solució pactada i democràtica al conflicte polític».

El debat de la moció d'ERC va derivar en un intercanvi múltiple de retrets. Rufián va obrir el seu discurs recordant que l'entrada de Vox al Parlament de Catalunya demostra que «això ja no va d'independentistes o no independentistes», sinó de la necessitat de plantar cara al «feixisme».

El portaveu d'ERC va recordar a l'executiu central que els independentistes «han guanyat» les eleccions del 14-F amb el «lideratge» d'ERC, que «vol aglutinar totes les esquerres independentistes, sobiranistes i autodeterministes», dirigint-se directament als comuns i a la CUP. Va recordar al govern central que l'independentisme ha superat el 50% dels vots i al Parlament hi haurà 74 diputats independentistes i 82 a favor del dret a decidir mitjançant una solució «dialogada i pactada». «És una realitat incontestable i no hi ha jutges ni policies suficients per negar-la», va afegir.

En aquest sentit, va instar el PSOE a aclarir «que farà Illa» a l'oposició i si pactarà amb Cs. «Facin política», va dir, i «deixin enrere la resposta a través de la fiscalia i la presó». «Vostès no desapareixeran, nosaltres tampoc», va afirmar.

La diputada de la CUP Mireia Vehí va recordar a Vox que «a Catalunya l'antifeixisme és un valor assentat vinculat a la democràcia i a l'independentisme, que ha tornat a guanyar les eleccions» i es va dirigir al PSOE per recordar que «l'independentisme ha guanyat les eleccions 13 vegades consecutives». Vehí també va criticar l'abstenció de Podem en una moció per l'autodeterminació, i va preguntar a ERC si el fet que els republicans vehiculin la petició de referèndum a través d'una moció «vol dir que la taula de diàleg no està funcionant».

La portaveu de JxCat al Congrés, Míriam Nogueras, va recordar al PSOE que les forces independentistes han aconseguit el suport de més de la meitat de l'electorat català. «La pregunta és clara: si el govern més progressista de la història vol resoldre o no el conflicte entre Catalunya i Espanya», va dir, «i si fos que sí donarien suport a un referèndum pactat». «Si no voten que sí», va afirmar dirigint-se al PSOE i a Podem, «seran culpables que la via àmplia sigui la via morta». També es va dirigir a Podem per demanar que «deixin de mercadejar i siguin útils».

Nogueras també va llançar un missatge a ERC després de «l'empat tècnic» que han donat les urnes del 14-F. «Posem-nos d'acord, junts ho podem fer», va afirmar abans de recordar novament la situació de Pablo Hasél.

El portaveu d'En Comú Podem, Jaume Asens, va respondre des de la tribuna a les crítiques que ERC, JxCat i la CUP van llançar contra la seva formació per abstenir-se en aquesta moció. Segons Asens, ERC no pot donar als comuns cap «lliçó antirepressiva» quan la Generalitat demana presó per als detinguts a les protestes. «Vostès han estat governant amb els que ens han titllat de colpistes», va afirmar abans de preguntar «que ha fet la Generalitat per Hasél».

Segons Asens, «abans» de fer un referèndum d'autodeterminació «caldrà anar primer a la taula del diàleg». «No hi ha alternativa a això, o es negocia o es negocia», va sentenciar, tot instant ERC a «aprofitar l'oportunitat històrica» i fer «un govern d'esquerres». «És el moment de la política amb majúscules», va sentenciar.

La crítica del PSC

El diputat del PSC José Zaragoza va retreure a ERC que presenti a Madrid una moció que a la pràctica posa «condicions» a la taula de diàleg entre els seus executius. «Aquesta era la condició que els van posar a canvi de la fotografia de Colón de l'independentisme?», va preguntar. Zaragoza va emplaçar ERC a reconèixer que Illa «ha guanyat les eleccions». «Vostè ve aquí i s'apropia dels vots de Junts, la CUP i comuns, però han tret menys vots que nosaltres», va afirmar abans de retreure a Rufián el seu «cordó sanitari» al PSC. «No tornin a cometre l'error de governar amb la dreta, perquè hi ha xenòfobs en castellà i en català»,va afirmar.