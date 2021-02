JxCat i CUP es reuneixen per avaluar el 14-F i analitzar la "inacceptable" actuació policial a les protestes proHasel

JxCat i la CUP han celebrat aquest dijous la primera reunió per abordar l'escenari postelectoral. Segons comunicats diferents de cada formació, els dos partits han avaluat el resultat del 14-F. Junts afirma que les dues formacions han coincidit que les eleccions son "una oportunitat històrica per conformar un govern que avanci en la resolució" del conflicte polític. Els anticapitalistes destaquen que en la reunió han valorat l'actuació dels Mossos durant les protestes en contra de la detenció i l'empresonament del raper Pablo Hasel -que Junts considera "inacceptable". JxCat ha designat Elsa Artadi, Josep Rius, Jordi Sànchez, Míriam Nogueras i Francesc de Dalmases a l'equip negociador.

La CUP ha exigit l'aturada de la "repressió" i un gir de 180 graus en les polítiques de seguretat per tal de "donar continuïtat a les converses de qualsevol possible acord". Els anticapitalistes avisen, d'aquesta manera, que la resposta policial a les protestes proHasel poden complicar un hipotètic acord de legislatura.

La formació que ara lidera Dolors Sabater ha exigit canvis "profunds" en les polítiques de la Generalitat aquest proper cicle, i modificacions "immediates" per resoldre l'actual situació. De fet, la CUP ha exigit que també s'aturi la "repressió" contra les mobilitzacions d'aquests dies. És per tot això que la CUP demana la dimissió del conseller d'Interior, Miquel Sàmper.

La CUP considera que la promesa de "transparència" per part dels Mossos en l'ús de projectils de foam a les manifestacions és totalment insuficient i poc creïble, sobretot després de les més de 40 detencions, les desenes de persones ferides, els insults i vexacions per parts dels cossos policials i les actuacions "totalment desproporcionades i fora de norma" d'aquests dos dies.

Sobre la reunió amb JxCat, els anticapitalistes subratllen que "poc més s'ha avançat, més enllà d'aquest clar escull que dificulta l'entesa entre els dos projectes". "La continuïtat de les converses està totalment condicionada a compromisos i canvis clars en aquest terreny", subratllen.

Per la seva banda, el comunicat de Junts afegeix que la resposta policial a les protestes d'aquests dos dies ha estat "inacceptable", però també critica les "situacions de violència viscuda", així com els "errors comesos per alguns agents de la BRIMO", i que "en cap cas poden quedar impunes".

"Junts aposta per un nou model d'ordre públic i insta la resta de forces polítiques a debatre al Parlament la reforma del model policial català", conclou el comunicat de JxCat.

La propera reunió de Junts s'espera que sigui amb ERC, i es podria celebrar entre demà i diumenge.