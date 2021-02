Manifestacions amb un rastre de destrosses

Balanç. Les ciutats catalanes on els aldarulls posteriors a les manifestacions contra l'empresonament de Pablo Hasél van ser més importants es van despertar ahir amb importants afectacions en el seu mobiliari urbà

Barcelona es va despertar ahir amb establiments amb els vidres trencats i pintats, caixers destrossats i mobiliari urbà cremat a causa dels aldarulls durant la manifestació a favor de Pablo Hasél. Veïns del carrer Gran de Gràcia asseguraven que les zones més afectades van ser Via Augusta i Passeig de Gràcia, en els quals van cremar contenidors i entrar a robar a comerços. Treballadors dels establiments van haver de reparar els desperfectes.

I, si a Barcelona les destrosses van ser notables, Lleida no es va quedar gens enrere. L'Ajuntament de la capital del Segrià va quantificat en 67.000 euros el cost dels desperfectes causats a la ciutat durant els aldarulls posteriors a la manifestació pacífica; concretament als 55 contenidors cremats en 17 punts de la ciutat així com els desperfectes causats als paviments de calçades i voreres. A banda d'aquest balanç, a Lleida s'estava valorant el cost de les tres motos de la Guàrdia Urbana que van quedar destrossades i de dues furgonetes de la policia local que van acabar amb pintades i vidres trencats.

A través d'un comunicat, Pueyo va condemnar «rotundament» els «aldarulls, actes vandàlics i les agressions físiques». Pueyo va desvincular aquests comportaments de la manifestació pacífica a favor de la llibertat d'expressió: «Està clara la posició d'una majoria substancial de la societat lleidatana en favor de la llibertat d'expressió, però cal condemnar de la manera més rotunda la violència, especialment aquella que s'exerceix contra les persones, que mai és acceptable».

Per la seva part, l'Ajuntament de Vic va valorar ahir en més de 25.000 euros els danys ocasionats durant les protestes que van tenir lloc dimarts al vespre a la ciutat, sense incloure les destrosses a la comissaria. En concret, els manifestants van cremar contenidors i altre mobiliari urbà com papereres. L'alcaldessa de Vic, Anna Erra, va dir que «entén» la crispació, però que «s'ha creuat una línia vermella». Erra va reiterar que els actes vandàlics van estar protagonitzats per «un grup reduït bastant planificat» i va apostar per la necessitat «de retornar a la via pacífica». Els aldarulls van comportar la detenció de quatre persones, una de les quals menor d'edat, que ha quedat sense efecte. Els tres majors d'edat estan pendents de passar a disposició judicial.