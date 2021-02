Els Mossos obren una investigació per esclarir com una noia va perdre un ull durant els disturbis

Una jove va perdre un ull per una bala de foam en els aldarulls de Barcelona

Una jove va perdre un ull per una bala de foam en els aldarulls de Barcelona · Ferran Nadeu

Els Mossos d'Esquadra van disparar més de 300 projectils de foam dimarts i 120 més aquest dimecres durant les protestes convocades per protestar per l'empresonament del cantant Pablo Hasél. El comissari Joan Carles Molinero ha justificat el seu ús per la "violència desmesurada" davant el "llançament d'objectes contundents".

El director del cos, Pere Ferrer, ha dit que efectius de mediació s'han posat a disposició de la família de la noia que va perdre un ull i del col·lectiu Irídia i que la seva "prioritat" és fer "una investigació diligent" per esclarir els fets.

Preguntat sobre si és el moment per revisar el model policial, ha indicat que "serà el nou Govern, a qui pertoqui, qui pugui fer les valoracions sobre el model".