Primers contenidors en flames en la tercera nit de protestes per l'empresonament de Hasel a Barcelona

El centre de Barcelona viu la tercera nit de protestes violentes per l'empresonament del raper lleidatà Pablo Hasel. Cap a quarts de nou del vespre s'han començat a viure els primers moments de tensió davant de la Conselleria d'Interior. Després de donar algunes voltes per la zona, els manifestants han començat a llençar objectes i petards a la policia, han arrencat algunes llambordes del terra i després han cremat contenidors per la zona.



Poc després de les 7 de la tarda no hi havia ni una desena de persones al centre de la plaça. Poc a poc s'ha començat a omplir i un petit equip de so ha permès a alguns dels presents cantar rap davant de la resta de manifestants. Mentrestant, els antiavalots dels Mossos tenien fortament custodiada la seu de la Conselleria d'Interior, just allà al costat, i el trànsit estava tallat al passeig Sant Joan.





Atac contra la redacció de @elperiodico durant manifestació Hasel. Alguns han intentat que no es registri acció sota amenaces. Pintades i cops de pedra a la porta principal. Cap ferit. pic.twitter.com/GVdSanCccV — Guillem Sánchez (@guillem_sm) February 18, 2021

contra els agents.Els Mossos han informat que a alguns manifestants violents, al carrer Consell de Cent. Poc abans de les 9, grups d'esvalotadors han fet una barricada de grans dimensions a la confluència dels carrers Aragó i Bailen que està cremant.Paral·lelament, a Sabadell, grups violents han fet llançaments d'ous, tanques i ampolles a la línia policial de Mossos d'Esquadra , davant de la comissaria del Cos Nacional de Policia. També hi ha barricades amb contenidors cremant.