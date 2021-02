Unides Podem demana formalment l'indult total per a Pablo Hasel i Valtònyc

Unides Podem ha demanat formalment l'indult total per als rapers Pablo Hasel i Valtònyc. Segons han avançat el diari Ara i eldiario.es i ha confirmat l'ACN, la formació ja ha adreçat al Ministeri de Justícia la sol·licitud d'indultar Hasel, empresonat aquesta setmana, i l'estén al cas de Valtònyc, exiliat a Bèlgica. La petició, signada pel president d'UP al Congrés, Jaume Asens, demana que es tramiti per via d'urgència. L'escrit afirma que els rapers "es troben injustament condemnats per delictes que conculquen el dret a la llibertat d'expressió, d'acord amb els estàndards en matèria de drets humans".

Asens ja va avançar dimarts, quan Hasel va ser detingut a Lleida, que Unides Podem demanaria que se l'indultés. Finalment, la formació ho ha demanat formalment aquest dijous i també inclou en la petició d'indult a Valtònyc. En l'escrit, Asens argumenta que hi ha una proposició de llei de defensa de la llibertat d'expressió en tramitació al Congrés que "deroga els delictes pels quals han estat condemnats" i hi ha "la possibilitat de frustrar l'objecte de la llei si no se satisfà aquesta petició".

A més, la formació lila apunta que davant aquests esdeveniments "d'especial gravetat en el si d'una democràcia avançada", el govern espanyol també va fer pública "la seva intenció de presentar una reforma per evitar que els delictes d'opinió puguin ser castigats amb penes de presó". Asens remarca que hi ha un "consens social i polític que posa de manifest la necessitat que ningú sigui condemnat per les seves opinions".

"Ja sigui mitjançant la via de projecte de llei del govern o de la proposició de llei registrada, la derogació dels delictes d'opinió pels quals han estat condemnats els dos artistes és qüestió de temps", afirma l'escrit, que situa l'indult com la via que la legislació vigent ofereix a l'executiu "davant el convenciment social que les condemnes són injustes i a l'espera de l'aprovació i posterior aplicació de la reforma del Codi Penal".

Unides Podem recorda que Hasél ha estat condemnat a nou mesos de presó per l'Audiència Nacional per un delicte d'enaltiment del terrorisme amb l'agreujant de reincidència i per injúries i calúmnies a la corona i a les forces i cossos de seguretat de l'Estat per la lletra de les seves cançons i missatges a les xarxes socials.

De Valtònyc també recorda una condemna de tres anys i sis mesos de presó per enaltiment del terrorisme i humiliació a les víctimes, amenaces i calúmnies i injúries greus a la Corona per la lletra d'una de les seves cançons i que la justícia belga ha denegat la seva extradició, ja que emmarca les seves lletres en la llibertat d'expressió.

La petició d'indult subratlla que el Tribunal Europeu de Drets Humans s'ha pronunciat reiteradament sobre el fet que "l'ús de lleis sobre difamació amb la finalitat o efecte d'impedir les crítiques legítimes al govern o a càrrecs públics viola el dret a la llibertat d'expressió". A més, recorda que "organitzacions de reconegut prestigi en l'àmbit dels drets humans", com Amnistia Internacional, han criticat la condemna a Hasel.