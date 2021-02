Vox es querella contra Jair Domínguez per un comentari de l'humorista

Vox ha presentat una querella contra Catalunya Ràdio, el director del mitjà, Saül Gordillo, i el col·laborador i humorista Jair Domínguez per un comentari d'aquest últim en què, segons la formació d'ultradreta, instava a combatre el partit "amb un cop de puny a la boca". Vox atribueix a Domínguez un delicte d'odi. Segons la vicesecretària jurídica de la formació, Marta Castro, l'humorista va fer, durant el seu espai a l'emissora radiofònica, una identificació "absolutament infundada, indeguda i irresponsable de Vox amb el feixisme". A més, Domínguez "reforça aquesta identificació de Vox quan la qualifica també de neonazi".

La formació adverteix a la querella que la intervenció de l'humorista no ha estat "aïllada", i incorpora a la querella una notícia publicada en un mitjà de comunicació "on insulta els votants de Vox" amb el titular "El resultat a la Catalunya poligonera és neonazi".

Segons Castro, aquestes declaracions denoten una "clara incitació a fer actes violents" perquè s'identifica "Vox amb el feixisme". Tampoc deixen "lloc al dubte sobre la intencionalitat i per tant la comissió d'un delicte" ja que, segons la formació, l'humorista considera "més adequada una solució violenta per implementar el seu ideari".

L'escrit assenyala també el "perill cert de la violència que es generarà contra Vox" per tal que "sigui apreciada la responsabilitat del director del mitjà de comunicació i del mateix mitjà". El partit subratlla, en aquest sentit, que Catalunya Ràdio "no s'ha desvinculat de les declaracions del tertulià, sinó que han estat acceptades per la línia editorial fixada pel director".