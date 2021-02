Aragonès defensa la «professionalitat» dels Mossos però diu que cal «escatir» si hi ha casos de «males pràctiques»

El vicepresident de la Generalitat amb funcions de president, Pere Aragonès, defensa la "professionalitat" i el "compromís" del cos de Mossos d'Esquadra però diu que cal "escatir" responsabilitats si hi ha casos de "males pràctiques". En una roda de premsa a Girona, ha recordat que s'està investigant el cas de la persona que ha perdut un ull i ha dit que espera que la investigació sigui el més "àgil" i "diligent" possible per donar "resposta i protecció", en cas que es confirmi que ha estat conseqüència d'una actuació del cos.

Aragonès ha remarcat que cal garantir el dret a la manifestació però que una minoria "no pot acabar tacant una mobilització carregada de raons".

Amb tot, ha dit que no entrarà en debats "polítics" i que cal formar un govern "ràpid" per "enfortir" el model de policia "democràtica i de confiança" amb la ciutadania.