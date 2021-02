Una associació de Mossos: «O el Govern recondueix la situació o farem que el cos sigui ingovernable»

L'Associació Professional de Mossos d'Esquadra (APME) afirma en un comunicat que "fereixen més els silencis dels polítics que les pedres" dels manifestants i per aquest motiu adverteix que "o recondueixen d'una vegada totes aquestes situacions o farem el cos de Mossos d'Esquadra ingovernable".

L'entitat lamenta que "qualsevol motiu és vàlid per atacar amb total impunitat la policia". "No pensem continuar tolerant l'insultant silenci, la connivència amb qui ens ataca i la construcció d'un relat fictici on es criminalitza permanentment l'actuació policial", afegeixen. Consideren que fer públiques totes les imatges que enregistren els agents permetria conèixer "la realitat".