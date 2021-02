La Generalitat ajorna la decisió sobre noves restriccions fins a tenir «dades consolidades»

El Govern va decidir ajornar la reunió del Procicat prevista per ahir, en què s'havien de decidir noves restriccions a partir de dilluns vinent, 22 de febrer, quan acaba la pròrroga de les restriccions vigents per fer front a la pandèmia del coronavirus. Segons va explicar el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, els responsables de la desescalada es prendran unes hores més per decidir com afronten la nova fase fins a tenir «dades consolidades». Per tant, ahir no hi va haver reunió ni la posterior roda de premsa, i s'espera que es pugui celebrar avui, divendres, per explicar les possibles novetats que s'haurien d'aplicar passat aquest cap de setmana.

La decisió es va prendre tenint en compte que en els últims dies s'ha produït una pujada de l'Rt i una certa frenada en la disminució de casos. Fonts del Departament de Salut van explicar que prefereixen tenir «dades consolidades» per prendre una decisió, i han recordat que la resolució vigent acaba diumenge.

Frenada de la baixada

En aquest sentit, els investigadors de la UPC del grup Biocom van alertar ahir d'una frenada de la baixada de casos i van apuntar que caldrà vigilar si això es consolida i acaba parant la bona tendència dels últims dies. En aquest sentit, van avisar que «no hi ha marge a les UCIs per a una pujada de casos». «Si us plau, minimitzem la interacció social al màxim», va demanar el grup, que remarca que no és possible saber quin factor ha tingut més pes en aquesta frenada, si les noves mesures, l'activitat per les eleccions o la nova variant. En tot cas, els investigadors van constatar que el ritme de contagis va pujar un 0,8 fa dues setmanes al 0,9 la setmana passada.

En aquest context de lent descens, ara més alentit fins i tot, no s'espera que les mesures canviïn de manera significativa, com han anat insistint aquesta setmana la consellera de Salut, Alba Vergés, i el secretari de Salut, Marc Ramentol, expectants davant la possible extensió de les variants britànica i brasilera del virus, que són més contagioses. Tots dos insisteixen que la pressió hospitalària continua sent altíssima, i ja van advertir que la possible flexibilització serà «amb contenció».

Els sectors més pendents de les mesures són el comerç i la restauració. Les superfícies de més de 400 metres quadrats, així com els centres comercials, estan tancats des de Nadal, i la resta de comerços considerats no essencials no poden obrir els dissabtes, el dia de més facturació. Els bars i restaurants també demanen poder ampliar els horaris, que en les últimes restriccions es van limitar a una hora més a les franges per esmorzar i dinar. En concret, proposen poder servir sopars, almenys els caps de setmana.