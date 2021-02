Junts es planteja exigir a ERC escurçar la fase de negociació

Junts per Catalunya segueix vetllant armes. Entre les hipòtesis de treball de la seva estratègia negociadora amb ERC, quan comencin els contactes formals amb els republicans, sobresurt una idea expressada per destacadíssims dirigents del partit de l'expresident Carles Puigdemont: posar a Esquerra com a condició per negociar amb l'Estat que aquest diàleg s'acoti en el temps. Un temps després del qual, en absència de resultats, el Govern hauria d'emprendre el camí de la unilateralitat.

Junts sosté que no té cap inconvenient a explorar les opcions d'una sortida dialogada al conflicte amb l'Estat. «No hem deixat mai d'estar oberts al diàleg», afirmen. D'aquesta manera, és possible trobar un punt en comú amb l'estratègia d'ERC, que prioritza aquesta via: reprendre la taula de diàleg amb el Govern -Junts hauria de decidir si manté com a condició que s'inclogui la figura del mediador i es reconegui el dret d'autodeterminació de Catalunya- iniciada en l'anterior legislatura i que només va celebrar una reunió a La Moncloa.

Xoc a mitjà termini

Però Junts ha desplegat també al seu programa una agenda a favor de la secessió unilateral, amb diverses mesures com tornar a donar validesa a les declaracions de sobirania que ha aprovat al Parlament en els últims anys, la possibilitat de mesures de «resistència i desobediència institucional» i preparar la «transició» cap a la república catalana. L'objectiu de tot això seria, quan la ciutadania, les institucions i el Consell per la República estiguin preparats, «procedir a activar la DUI». I a més, «mobilitzar el país per a la seva defensa pacífica i democràtica».

Doncs bé, el pla passaria per acotar a un període de temps aquesta primera etapa de diàleg en la qual Junts actuaria lleialment, però exigir a ERC que -tenint en compte que els republicans tampoc descarten la unilateralitat i que la CUP la reclamaes vagi preparant la via no acordada.

L'equip encarregat de polir aquesta estratègia i negociar amb ERC estarà compost per figures fidels a Puigdemont: el secretari general de Junts, Jordi Sànchez; els vicepresidents Josep Rius i Elsa Artadi; la portaveu al Congrés, Míriam Nogueras, i el diputat al Parlament Francesc de Dalmases.