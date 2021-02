Nova condemna de dos anys i mig de presó per a Pablo Hasél

L'Audiència de Lleida va confirmar ahir una altra condemna de dos anys i mig de presó per al raper Pablo Hasél per amenaçar un testimoni d'un judici contra un guàrdia urbà de Lleida, pena que podria sumar-se als nou mesos de presó que està complint per enaltiment del terrorisme.

El tribunal va confirmar les penes de presó que el jutjat penal número 3 de Lleida va imposar a Hasél pels delictes d'obstrucció a la justícia i amenaces, en una sentència notificada dos dies després que el raper ingressés a la presó per complir una condemna de nou mesos per enaltiment del terrorisme que l'Audiència Nacional va descartar suspendre.

El jutjat de Lleida haurà de decidir ara si obliga el raper a complir aquesta nova pena de presó, que se sumaria a la de nou mesos per la qual va entrar el dimarts al centre penitenciari de Ponent, tot i que la sentència pot ser encara recorreguda davant el Tribunal Suprem.

En la seva sentència, datada divendres passat, l'Audiència confirma les penes de presó que el jutjat de Lleida va imposar al raper pels delictes d'amenaces i obstrucció a la justícia, però l'absol del delicte lleu de maltractament d'obra que li va implicar una multa.

Concretament, la sentència condemna Hasél per haver amenaçat en un missatge de Twitter un testimoni la declaració del qual va ser favorable a un guàrdia urbà en un judici per una agressió a un menor de la qual l'agent va ser absolt.

Dos dies després, afegeix la sentència ara confirmada, Hasél, acompanyat d'un gos, es va dirigir a aquest testimoni quan estava assegut en la terrassa d'una cafeteria de Lleida i li va etzibar «tu ets amic dels urbans? Has vist el que has fet!», després del que va intentar donar-li una puntada que no va impactar.