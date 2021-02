El DOGC publica la pròrroga de les restriccions i autoritza les activitats extraescolars infantils a partir de dilluns

El Procicat va anunciar ahir la seva decisió de mantenir una setmana més –fins al diumenge 28 de febrer– el gruix de les restriccions vigents a Catalunya per combatre la pandèmia del coronavirus després que dijous ajornés unes hores la decisió. Només va decidir relaxar les mesures per a les activitats extraescolars en educació infantil i primària i per a l'esport escolar i l'oci educatiu. En canvi, es mantenen les restriccions quant a mobilitat, el comerç i el toc de queda, que segueixen com fins ara.

Demà passat, dilluns, vencen les actuals restriccions i s'esperava que Salut aprovés certa relaxació d'algunes de les mesures, bàsicament respecte al comerç. No obstant l'estancament de la corba epidèmica a Catalunya i la pujada de la velocitat de propagació del virus va portar el Procicat a ser més prudent.

En un comunicat, el Procicat, dirigit per les conselleries de Salut i Interior, va acordar «certa flexibilització, molt limitada». Així, va autoritzar que es puguin reprendre les activitats extraescolars i l'esport escolar, així com les activitats en l'àmbit de l'oci educatiu dirigit a nens de les etapes infantil i primària. Pel que fa a l'esport escolar, s'equipara a l'esport federat, per tant, a partir d'ara podrà entrenar-se en grups de més de 6 persones i participar en les competicions autoritzades. Fins ara només estan autoritzades les competicions que siguin d'àmbit estatal.

Vigilant el canvi de tendència

Aquesta pròrroga de les restriccions respon,va apuntar ahir el Procicat, al fre que ha patit la corba epidèmica aquests últims dies, en què fins i tot han repuntat alguns indicadors, com la velocitat de contagi, la famosa Rt. «Arran d'aquest aparent canvi de tendència, s'ha optat per mantenir una actitud de prudència respecte al gruix de les mesures, a l'espera de veure l'evolució dels indicadors durant els pròxims dies», s'explicava en el comunicat. La pressió assistencial, «encara molt alta», combinada amb la creixent presència de la variant britànica del virus, més contagiosa, han sigut altres factors que han aconsellat mantenir les mesures que limiten la mobilitat i la interacció social.

Així, es manté el tancament perimetral de Catalunya, el confinament comarcal i el toc de queda entre les 22.00 i les 06.00 hores. Els bars i restaurants podran continuar obrint en els horaris establerts fins ara (de 7.30 h a 10.30 h i de 13 h a 16.30 h). En la resta de jornada podran funcionar per a recollida al local o entrega a domicili.nEn l'àmbit del comerç, no es modifica l'aforament del 30% establert per al petit comerç, que haurà de seguir tancat els caps de setmana. També seguiran tancats de dilluns a diumenge els centres comercials i els comerços de centres comercials de més de 400 m2.El comerç portarà, per tant, des del 7 de gener amb part de l'activitat limitada, ja sigui amb les grans superfícies sense possibilitat d'obrir al públic o amb tot el comerç no essencial obligat a abaixar la persiana els caps de setmana

Respecte a les activitats culturals, museus, biblioteques i sales d'exposició, continuaran oberts amb l'aforament del 50%. Cines, teatres, auditoris, circs i sales de concerts es mantenen també amb la meitat de l'aforament i un màxim de 500 persones o 1.000 si la ventilació és òptima.

Els actes religiosos i cerimònies civils seguiran amb un aforament del 30%, també amb un màxim de 500 persones o de 1.000 si hi ha bona ventilació al local. En l'àmbit educatiu, no hi ha canvis. I en l'àmbit esportiu, gimnasos i equipaments tancats podran continuar la seva activitat amb el 30% de l'aforament i amb activitats de grup limitades a un màxim de 6 persones i ús obligatori de la mascareta. Els que estan a l'aire lliure seguiran oberts amb un aforament del 50% i control d'accés.

Els experts demanen calma

Els experts sanitaris s'havien manifestat en contra de qualsevol obertura en aquest sentit. Així ho va dir ari la cap del Servei de Medicina Preventiva del Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona i epidemiòloga, Magda Campins, que va considerar que el descens de casos de Covid-19 tan lent observat a Catalunya en aquesta tercera onada podria tenir relació amb el fet que la variant britànica, molt més transmissible que la de Wuhan, va guanyant terreny i ja representa més del 30% dels infectats. Segons el seu parer, aquesta situació requereix que la desescalada de les restriccions no sigui ràpida i que les mesures continuïn sent «estrictes», de moment.