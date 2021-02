Òmnium organitza actes arreu de Catalunya amb «persones represaliades» per reclamar l'amnistia com «inici de la solució»

Òmnium Cultural ha organitzat aquest dissabte desenes d'actes arreu de Catalunya amb "persones represaliades" per reclamar l'amnistia. Des de l'entitat assenyalen que aquesta mesura seria "l'inici de la solució del conflicte" i ressalten que permetria assegurar que "ningú queda al marge".

Un dels actes s'ha fet a la Plaça U d'octubre de 2017 de Girona en la que hi han participat diverses persones investigades pels talls a l'AP-7 o per les protestes després de la sentència. També ha comptat amb la presència de la germana de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, Montserrat Puigdemont, que ha destacat com afecta "la repressió de l'Estat" als familiars de les persones "perseguides".