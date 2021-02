PSC i comuns conclouen que Catalunya necessita un Govern «progressista»

El PSC i els comuns es van reunir ahir al matí en el Parlament i van coincidir en la voluntat d'explorar un acord «que permeti un govern progressista» a Catalunya després de les eleccions del 14 de febrer, van explicar tots dos partits en sengles comunicats.

Es tracta de la primera trobada presencial de la ronda impulsada pels socialistes per a explorar les opcions que Salvador Illa es converteixi en president. Els comuns, cortejats també per ERC per a entrar en un Govern encapçalat per Pere Aragonès, es van veure primer amb els representants del PSC.

Per part dels socialistes van participar la vicepresidenta primera del partit, Eva Granados, i els diputats electes Alícia Romero, Ferran Pedret i Raúl Moreno, mentre que per part dels comuns van assistir el diputat electe David Cid, la coordinadora de l'espai, Candela López, el regidor de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, i la secretària general de Podem Catalunya, Conchi Abellán.

En el seu comunicat, el PSC va destacar el «bon clima i la bona entesa» entre els dos partits, i va afirmar que en la trobada els socialistes han plantejat la necessitat d'aconseguir un acord perquè hi hagi un Govern progressista presidit per Salvador Illa.

Extrema dreta

També van abordar «qüestions relatives a l'inici de la legislatura, com la composició de la Mesa del Parlament, la distribució d'escons i la manera d'afrontar la presència de l'extrema dreta en la Cambra».Per part seva, els comuns van explicar en el seu comunicat que durant la reunió també van traslladar al PSC la seva voluntat «de conformar un govern progressista» a Catalunya.