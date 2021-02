«El sistema sanitari no aguantaria una repetició de les eleccions»

S'ha inspirat en algun model per a preparar les eleccions?

En molts, encara que la gestió ha estat 100% nostra. Dels 150 països que van fer una votació durant la pandèmia, en vaig analitzar 20 i no hi ha res semblant al que ha fet Catalunya.

I el precedent de Portugal?

No hem seguit aquest model en absolut. De fet, és l'antimodel perquè Portugal diu que la gent no ha de votar si està contagiada. Nosaltres diem que ha de votar tothom o no ha de votar ningú. Pràcticament cap municipi portuguès va elaborar cap mena de protocol, més enllà de l'ús de màscara i gel. A Catalunya va haver-hi cinc protocols: el dispositiu de seguretat, els locals electorals -sobre com serà la votació-, la promoció del vot per correu, la campanya electoral i el sistema de criteris per a posposar o no les eleccions.

A Galícia i el País Basc tampoc van votar els positius.

No. El que fan aquestes comunitats és no deixar sortir de casa als confinats i per això no van poder votar. Però nosaltres vam defensar que és un dret constitucional i no podíem deixar a ningú fora.

Com és celebrar les primeres eleccions en pandèmia?

Quan el març passat veiem que salten per l'aire les eleccions gallegues i basques, comencem a monitorar massivament tot el que estava passant en altres llocs. Al maig, quan comença la desescalada, s'anuncia que a Galícia i País Basc hi haurà eleccions al juliol i veiem molt clar que les catalanes vindran després.

I què es troben?

De seguida arribem a la conclusió que aquest problema complex té tres eixos: la salut, la garantia del vot i la legitimitat democràtica. Fem un primer gran esborrany al juliol en el qual introduïm canvis a l'octubre. D'aquí surten aquests cinc grans protocols després aprovats pel Procicat dels que he parlat abans.

I tots els partits els van secundar.

Segurament l'esforç major que hem fet en els últims 10 mesos ha estat aconseguir que tots els partits estiguessin alineats.El 15 de gener tots estàvem d'acord a endarrerir les eleccions, diferíem en la data, però va ser l'únic desacord.

Va ser un error fer-les el 14-F?

No. Jo crec que, tal com van ser, es proven les dues tesis. D'una banda, la tesi que a nivell organitzatiu es podien fer: van votar tres milions de persones i va ser segur. Però també vam tenir una abstenció de 24 punts més que altres anys, per sota dels mínims històrics. Vam tenir uns problemes enormes per a constituir les meses, això no hauria passat si haguessin estat a finals de maig. Ara tenim un forat pressupostari afegit al qual ja teníem de fins a set milions que prové dels extres de seguretat -policies- i de mesures extraordinàries de seguretat sanitària. A més, també hem tingut molts problemes a l'hora de mobilitzar als ajuntaments. La logística ha estat horrible.

Quants tests van fer?

N'havíem de fer 80.000 i en vam acabar fent una mica més de la meitat. Hem tensionat el sistema sanitari d'una manera bestial. Els CAP ja no podien més i els hem obligat a a realitzar aquests 40.000 test als membres de les meses.

Unes altres eleccions serien fatals?

Les eleccions van ser segures, però el disbarat de forçar-les el pagarem molt car. No podem repetir les eleccions d'aquí a tres mesos perquè el sistema no dóna per a més. Els qui assumirien el gran cost de la repetició són els ajuntaments. Tornar a mobilitzar a tota la gent és una bogeria. A més, l'abstenció seria catastròfica, major que ara.