Els ingressos per covid tornen a augmentar després de cinc dies de descensos a Catalunya

La velocitat de propagació de la covid-19 a Catalunya, l'Rt, creix tres centèsimes, fins a 0,91, mentre que el risc de rebrot es manté estable en els 261, segons el darrer balanç del Departament de Salut. En paral·lel, la incidència a 14 dies continua a la baixa i passa de 304,38 a 293,46. S'han declarat 1.234 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 507.039. El 4,77% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. S'ha informat de 59 noves morts i el total és de 20.470 en tota la pandèmia. Hi ha 1.971 pacients ingressats als hospitals, 27 més, i 593 a l'UCI, 13 menys. Els vacunats amb la primera dosi són 309.141 (+2.722) i 182.134 amb la segona (+778).

El risc de rebrot era de 311 entre el 4 i el 10 de febrer i baixa a 261 en l'últim interval. Pel que fa a l'Rt, en les últimes 24 hores puja a 0,91, per sobre del 0,82 de la setmana anterior. La incidència a 14 dies és de 293,46 entre l'11 i el 17 de febrer, per sota dels 390,86 de l'interval anterior (4-10 de febrer).

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens (TA), en el període de l'11 al 17 de febrer n'hi va haver 10.164, xifra inferior a l'interval anterior, quan se'n van declarar 12.424. Això situa la taxa de confirmats per PCR/TA en 132,05 per cada 100.000 habitants, per sota del període anterior (161,41).

Durant l'última setmana analitzada s'han fet 149.082 proves PCR i 91.932 tests d'antígens, dels quals un 4,77% han donat positiu, poc per sota de l'interval anterior (4,78%). La mitjana d'edat de les persones positives se situa en els 38,82 anys.

Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 546.399, dels quals 507.039 per PCR/TA. D'altra banda, s'han declarat 59 noves morts, amb un total de 20.470 en tota la pandèmia: 12.831 en centres hospitalaris o sociosanitaris (+46), 4.545 en residències (+1), 1.128 en domicilis (+2) i 1.966 no classificables (+10).

Entre l'11 i el 17 de febrer s'han declarat 293 defuncions, mentre que la setmana anterior se'n van notificar 405. En l'últim interval hi havia ingressades a l'hospital 2.125 persones. La setmana anterior, del 4 al 10 de febrer, n'hi va haver 2.476.

Entre les persones que viuen en residències, s'han detectat 51 nous casos amb PCR o TA, fins a un total de 29.812. Amb la resta de proves, el número total de casos és de 32.717. En total, han mort 8.685 persones, 5 més que en l'últim balanç.



Regió de Girona: el risc de rebrot cau 15 punts (258) i 8 morts



A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR i TA acumulats són 55.858 (+133) i pugen a 58.947 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 1.906 persones, 8 defuncions més declarada en les últimes hores. Entre l'11 i el 17 de febrer es van declarar 36 defuncions, 51 la setmana anterior. Hi ha 30.710 vacunats de la primera dosi (+117) i 18.707 de la segona (+149).

El risc de rebrot baixa 15 punts, fins a 258, mentre que la setmana del 4 al 10 de febrer era de 348. L'Rt baixa una centèsima 0,86. La setmana anterior era de 0,90. La taxa de confirmats per PCR i TA és de 126 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies és de 305 (391 en l'interval anterior).

Hi ha 218 pacients ingressats actualment, 4 més que en l'anterior balanç. Els hospitalitzats en l'últim interval van ser 229 (entre l'11 i el 17 de febrer); 242 la setmana anterior.