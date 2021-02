Un mataroní crea una start-up holandesa per comercialitzar calçotades a Alemanya i el Benelux

Una festa d'aniversari l'any 2014 ha esdevingut la llavor del projecte empresarial d'un mataroní resident a Holanda. Julià Delos marxa a viure a Eindhoven a fer un doctorat en i, enyorat de les tradicions de casa, pensa en organitzar una calçotada amb amics, com feia sempre a Mataró pel seu aniversari. La implicació d'un restaurant molt popular a la ciutat van convertir aquella festa amb amics en un festival que ha reunit cada any centenars de persones. El 2020 Delos decideix donar forma empresarial al seu hobby i la covid-19 l'obliga a redefinir el concepte. Ara ha creat l'start-up La Calçotada, que envia calçotades a domicili a Holanda, Bèlgica, Luxemburg i Alemanya. L'objectiu pel 2021 és vendre 2.000 calçotades –uns 100.000 calçots.

"La idea va ser organitzar una calçotada amb cinc amics, però no sabia on fer-ho i davant de casa hi ha un restaurant amb cultura de foc. Els vaig escriure per llogar-los una graella però els va agradar la idea i em van proposar organitzar un petit festival". Així és com recorda Julià Delos els inicis del que seria la primera calçotada popular a Holanda.

Ja tenia lloc, però no tenia el més important, els calçots. A Holanda no se'n cultiven i no va saber trobar cap empresa catalana que fes enviaments fora de l'estat espanyol. Delos va recórrer al seu pagès de confiança de Mataró, la cooperativa el Bròquil, que li va enviar 1.500 calçots en un viatge de cotxe compartit.

Aquell any la calçotada va ser un "fet puntual" i el 2015 no n'hi va haver, però el 2016 la va recuperar empès pels amics. Les edicions que van marcar el rumb empresarial de l'esdeveniment, però, van ser les de 2017 i 2018, amb més de 500 persones en cadascuna d'elles.

L'enviament de calçots es va professionalitzar a través d'un empresa de transport, que ja hi enviava palets sencers. A més, el 2018 Delos va deixar la feina i la seva principal font d'ingressos per centrar-se en exclusiva al projecte de La Calçotada: "Era un hobby però vaig pensar que m'agradaria viure d'això".

En aquest sentit, Delos va preparar la campanya de l'any 2020 creant un nou concepte, al marge dels festivals. La Calçotada plantejava l'organització de calçotades a mida per a empreses, però l'arribada de la pandèmia en plena temporada de calçots, però, ho acabaria fent inviable. "Vaig haver de cancel·lar tot el que tenia contractat", es lamenta.

Tot i que va estar a punt d'abandonar, el contacte amb un pagès holandès que havia fet una petita producció local de calçots va servir per salvar la temporada del 2020 amb un nou canvi de concepte. La Calçotada començava a vendre online a través de lacalcotada.com packs que incloïen calçots, salsa de romesco, pitets i un porró de vi.

L'any passat, malgrat la pandèmia va acabar distribuint els 4.000 calçots d'aquesta petita producció local, sobretot entre catalans residents a l'estranger: "Els catalans quan ho coneixen ràpidament compren. Al mercat holandes el producte està penetrant i hi ha interès, però culturalment hi ha diferències".

L'objectiu per aquest 2021 és molt més ambiciós. La Calçotada es proposa distribuir 100.000 calçots, el que correspon a uns 2.000 packs de calçotades a domicili. Si ho ha aconsegueix, la viabilitat econòmica de l'start-up seria més a prop: "El projecte no neix de la idea empresarial, però si aconsegueixo l'objectiu, la història podria tenir recorregut".

Fins al moment, explica Delos, els únics 'beneficis' han estat a nivell personal i a través dels festivals. L'emprenedor mataroní assegura que la resposta del públic és molt positiva. "La gent et paga i a sobre l'agraïment és infinit. Hi ha catalans que m'han dit que s'han sentit com a casa i holandesos que diuen que els festivals són el millor esdeveniment on han anat", es felicita.