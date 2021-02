Tres arrestats a Salou per falsificar moneda i traficar amb marihuana

Els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts tres homes com a presumptes autors dels delictes de falsificació de moneda i efectes timbrats, salut pública, ocupació il·legal i defraudació de fluids elèctrics. En l'operatiu, els agents van intervenir 200 plantes de marihuana i elements per falsificar bitllets a tres domicilis de Salou. Els tres detinguts, de 17, 21 i 27 anys, tenen nacionalitat espanyola i són veïns del municipi. Els dos homes majors d'edat van passar dijous a disposició judicial i van quedar en llibertat amb càrrecs. Després de comparèixer davant de la Fiscalia, el menor va quedar en llibertat. El cas continua obert i no es descarten més detencions.

Els Mossos d'Esquadra, conjuntament amb la Policia Local, van començar la investigació a finals de l'any passat, quan els agents van tenir coneixement que hi havia un focus delinqüencial força important en un bloc de pisos. Els individus havien ocupat diversos pisos en aquesta zona i traficaven amb droga.

En el dispositiu es va localitzar 200 plantes de marihuana en un dels tres domicilis escorcollats i també aparells d'aire tipus split, ventiladors, humidificadors, filtres i altres elements necessaris per dur a terme una plantació «indoor». En un altre pis es va intervenir una plantació de marihuana de 80 plantes i es van localitzar nombrosos fulls de paper DIN A4 amb bitllets de 20 euros impresos per valor de 1.200 euros.