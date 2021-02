Alba Vergés, sobre l'evolució de la pandèmia: «Viu un moment fràgil»

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha reconegut que es viu un "moment fràgil" pel que fa a la pandèmia de la covid, amb una Rt que podria arribar a 1 aquesta setmana i ha alertat que una quarta onada seria "molt dramàtica". "Estem en setmanes molt claus", ha dit a TV3. La consellera no ha volgut "especular" sobre si podrien canviar les restriccions la propera setmana i ha explicat que cal estar atents a les dades epidemiològiques. En tot cas, ha dit que es continuarà buscant "el millor equilibri dins d'aquesta fragilitat". D'altra banda, ha retret a la candidat de Junts, Laura Borràs, que parlés de noms en campanya i ha assegurat que ERC "té projecte" pel Departament de Salut.

Vergés ha explicat que la tercera onada ha passat per sota de la segona epidemiològicament parlant però no pel que fa al sistema assistencial, que ha quedat "molt afectat". Per això, ha afirmat que seria "molt dolent" que ara arribés una quarta onada. Segons ella, és necessari "donar temps" perquè baixi la tensió assistencial i que la vacunació avanci.

En ser preguntada sobre la Setmana Santa, tampoc ha volgut avançar escenaris. Sí ha afirmat que "sempre" s'ha intentat "trobar l'equilibri" entre el que demanava la societat en dates clau, com l'estiu o el Nadal, amb la situació epidemiològica del moment. Tot i això, ha reconegut que la situació a l'estiu era "molt diferent" de la d'ara.

Ha mantingut que la variant britànica serà majoritària en les properes setmanes i que per això caldrà estar atents a si canvia el patró actual de l'epidèmia. Vergés ha explicat que de moment no s'han canviat els protocols però que si tècnicament s'indica que cal fer canvis en les quarantenes o més proves, es farà.

Sobre la vacunació, ha dit que hi poden haver canvis en les properes setmanes si arriben noves vacunes o si es modifiquen protocols, com el de la limitació a 55 anys de la vacuna d'AstraZeneca.

Crítiques a Borràs

Vergés ha reivindicat que ella no va fer pràcticament campanya electoral perquè estava centrada en la gestió de la pandèmia, com ha assegurat que demanava la ciutadania. Per això, ha retret que la candidata de Junts donés el nom de Josep Maria Argimon com a futur conseller de Salut si guanyava les eleccions. "Deixar el ministeri per fer de candidat i començar a explicar noms i no projectes no és el que demanava la gent. La gent demanava que estiguéssim centrats en l'epidèmia, ho hauria d'haver respectat més tothom", ha manifestat, amb crítiques també al candidat del PSC, Salvador Illa.

La consellera ha afirmat que el millor és "no fer balls de noms ni deixar responsabilitats". Ha afegit que va parlar amb Argimon d'aquest tema i que tots dos van concloure que el que calia era centrar-se en la gestió de la pandèmia sobre la idea que això "és una feina d'equip".

En ser preguntada si ella voldria seguir al capdavant de la conselleria, ha respost: "La meva posició personal és clara i sempre l'he dit, com a ERC tenim projecte de salut". Ha afegit però que són moments de negociació i ha valorat negativament entrar en aquest "joc" de posicionar-se. Sobre si Argimon continuaria al seu equip, ha contestat que "ja es veuria" segons les intencions i ganes de tothom. "No dubto de res però les coses s'han de treballar, quan es té la certesa és quan es parla amb tothom", ha finalitzat.

Defensa la gestió amb Ferrovial

D'altra banda, ha reconegut la sorpresa per la investigació iniciada per l'Oficina Antifrau pel contracte a la filial de Ferrovial per fer el seguiment dels contactes. La consellera ha defensat que "en aquell moment era l'única opció possible" perquè el seguiment pogués ser massiu i amb molta rapidesa. Amb tot, creu que Salut ha demostrat que l'objectiu ha estat enfortir el sistema.

També s'ha referit al passaport covid, sobre el que ha reconegut que hi ha un debat molt important però sobre el que no hi ha una posició clara a nivell europeu i "no té sentit" fer coses en solitari. En aquest sentit, ha explicat que s'està treballant amb el seus impulsors una iniciativa sorgida a Girona perquè persones 'lliures de covid' puguin accedir a determinats esdeveniments. Vergés ha expressat l'interès del Departament en totes les iniciatives d'aquest tipus que vagin sorgint però ha reconegut que "garantir que estàs lliure de covid no és tan fàcil".