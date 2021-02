Almenys vuit detinguts en la sisena nit de disturbis a Barcelona

Almenys vuit persones van ser ahir detingudes i un agent va resultar ferit a Barcelona en la sisena nit de protestes a la ciutat. Els Mossos van informar que un grup de violents van trencar els vidres d'un establiment de roba del Passeig de Gràcia i hi estaven robant, efectuant cinc arrestos. Les altres tres detencions es van produir per desordres públics. A més, diverses persones van fer barricades a Rambla Catalunya i van llançar pedres i ampolles contra els Mossos. La protesta d'ahir va començar a l'estació de Sants, des d'on els manifestants van anar caminant fins al centre de la ciutat. El moment de més tensió es va viure a Via Laietana, on un grup reduït va llançar escombraries, ampolles de vidre, restes de menjar i petards contra el cordó policial que protegia la Prefectura Superior de la Policia Nacional.

El gruix dels manifestants, però, es trobava a la zona superior de Via Laietana i Urquinaona, on l'ambient era tranquil i sense disturbis. La tensió es va iniciar quan un grup de persones van començar a fer llançaments a la policia. També van arrencar senyals de trànsit i els van llançar contra els agents. Aquests van avisar per megafonia els manifestants, i en veure que no desistien, van actuar dissolent la protesta. Els agents van dispersar els manifestants per Via Laietana amb dos cordons policials i diversos furgons. Els participants van recular en direcció a la plaça Urquinaona i es van produir algunes corredisses.

Paral·lelament, un grup d'agents es va situar prop del Palau de la Música per evitar que els manifestants s'hi apropessin. Durant els aldarulls de dissabte algunes persones van llançar pedres a la façana de l'edifici i en van trencar els vidres. En aquesta zona hi va cremar un foc.

Una estona abans, un grup de joves encaputxats va intentar atacar, de nou, el Palau de la Música, quelcom que va ser impedit per un home, que se'ls va encarar. Com es pot veure en un vídeo a Twitter, l'home, que portava una senyera a la mà, els va dir, contundent: «El Palau de la Música no es toca» i els va demanar que marxessin. El grup va optar per fer-li cas i va donar mitja volta per dirigir-se en direcció a Via Laietana.

Pel que fa a les barricades, segons fonts policials, alguns manifestants en van fer a carrer del Consell de Cent. Els Mossos d'Esquadra van demanar a través de les xarxes socials a la ciutadania que no s'acostés al centre de la ciutat «per seguretat».

Segons dades divulgades per la Guàrdia Urbana, unes 1.000 persones van assistir a la manifestació, una xifra sensiblement inferior als 6.000 participants en la protesta de dissabte, que va derivar en greus incidents. A l'hora de tancar aquesta edició, alguns grups reduïts de manifestants continuaven actius, amb barricades puntuals a carrers com el de Consell de Cent.